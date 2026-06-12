Кидав недопалки з вікна і поплатився: які штрафи загрожують курцям

Одна необережна дія може обернутися серйозними наслідками не лише для майна, а й для гаманця.

Багато курців навіть не замислюються, що кинутий з балкона чи з вікна недопалок може потрапити на чужий балкон, суху траву або сміття та спричинити займання. Особливо актуально це влітку, коли через спеку ризик пожеж значно зростає. "Телеграф", посилаючись на КУпАП, розповість, що загрожує за таке порушення.

В Україні за викидання недопалків з вікон чи балконів передбачені штрафи. Залежно від обставин порушника можуть притягнути до адміністративної відповідальності. Якщо недопалок розцінять як порушення вимог пожежної безпеки, громадянам загрожує штраф від 100 до 200 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян. У перерахунку це становить від 1700 до 3400 гривень. Такі санкції передбачає стаття 175 Кодексу України про адміністративні правопорушення.

Крім того, викидання недопалків фактично є засміченням території. За порушення правил поводження з відходами також можуть накласти штраф, згідно зі статтею 82 КУпАП. Для громадян він становить від 20 до 80 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, тобто від 340 до 1360 гривень.

Якщо ж через недопалок виникне пожежа та буде завдано матеріальних збитків, наслідки можуть бути значно серйознішими. У такому випадку порушнику доведеться не лише сплачувати штрафи, а й відшкодовувати завдану шкоду постраждалим.

Особливо уважними варто бути мешканцям багатоповерхівок. Щороку рятувальники фіксують випадки загорянь на балконах саме через недопалки, які потрапляють на нижні поверхи або в горщики з сухими рослинами.

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