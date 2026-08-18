Фанаты Панеттьери "набросились" на Кличко после ее смерти: в чем его обвиняли и как он отреагировал (фото)

В то же время его слова о дочери растрогали сеть

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После известия о трагической смерти американской актрисы Хейден Панеттьери в социальных сетях разгорелась дискуссия вокруг ее бывшего жениха, украинского экс-боксера Владимира Кличко. Под последними публикациями спортсмена в соцсетях фанаты звезды требуют реакции спортсмена на гибель матери его дочери.

Часть подписчиков выразила возмущение тем, что Кличко не сделал официального заявления или памятного поста в честь Панеттьери спустя более суток после известия о ее смерти. В комментариях его обвиняли в равнодушии и требовали проявить уважение к памяти актрисы.

"Ему на нее наплевать. Он увез их ребенка через всю страну, кто еще так поступит с матерью? К черту его!", — написал один из пользователей.

Другие призывали Кличко все же посвятить Панеттьери публикацию: "Надеюсь, он напишет о ней пост! В конце концов, она мать, несмотря ни на что. Надеюсь, она обрела покой".

"Если он молчит, это многое говорит о том, какой он человек", — заявили другие комментаторы. Некоторые напрямую обратились к спортсмену: "Вы собираетесь что-нибудь сказать о Хейден Панеттьери?".

Впрочем, далеко не все пользователи поддержали подобные претензии. Многие, напротив, выступили в защиту Кличко и призвали не требовать от него публичной реакции на личную трагедию.

"Пожалуйста, уважайте его частную жизнь. Я не являюсь его поклонником как боксера, но сейчас у него очень много дел: он борется с самым большим испытанием в своей постбоксерской карьере, сражаясь за спасение своей страны, Украины, от российского вторжения. И воспитывает дочь, которой теперь приходится жить без матери. Я потеряла свою мать три года назад, и люди, переживающие горе, не любят давления со стороны окружающих. Покойся с миром", — написав один из подписчиков.

Другие напомнили, что отношения Панеттьери и Кличко завершились много лет назад. "Люди такие сенсационные, они расстались почти десять лет назад, и зачем ему было что-то говорить в социальных сетях?" — отметил пользователь.

Первая реакция Кличко на смерть актрисы

На второй день после смерти Панеттьери Владимир Кличко публично прокомментировал смерть своей бывшей возлюбленной, которая была матерью их общей дочери Каи-Евдокии. Спортсмен опубликовал заявление на своей странице в Instagram, выразив соболезнования родным Панеттьери, а также ее друзьям и поклонникам. Он отметил, что для его семьи эта утрата стала тяжелым потрясением, и попросил с пониманием отнестись к их чувствам и личному пространству в этот непростой период.

Наша семья переживает глубокий шок и горе. Известие о трагической смерти Хейден глубоко меня огорчает. Она ушла из жизни слишком рано. Хотя мы уже не были партнерами, Хейден оставалась важной частью моей жизни и матерью нашей дочери Каи Владимир Кличко

Отдельно спортсмен подчеркнул, что сохранит память о Панеттьери для их дочери. По словам Кличко, он будет с уважением рассказывать Кае о ее матери и постарается, чтобы девочка помнила, каким человеком была ее мама.

Напомним, что в день смерти актрисы, 16 августа, Кличко оставил загадочное послание о стойкости. Имени своей бывшей невесты он не назвал.