Укр

Обходит снасти за 2000 грн: звездный рыбак назвал наживку за 80 грн, которая действует на карпа как наркотик

Автор
Марина Бондаренко
Дата публикации
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Автор
Рыбалка раскрыл простой секрет улова карпа Новость обновлена 18 августа 2026, 11:27
Рыбалка раскрыл простой секрет улова карпа. Фото Коллаж "Телеграфа"

Не обязательно покупать дорогие смеси, чтобы получить хороший улов

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Для успешной рыбалки не обязательно покупать дорогую прикормку. Опытный рыбак советует обратить внимание на обычный горох – именно эта простая наживка может хорошо работать во время ловли карпа.

Блогер, ведущий, юморист и рыболов Руслан Цвиркун рассказал "Телеграфу", что некоторые рыбаки тратят на прикормку до 2000 гривен, тогда как ему для подготовки наживки достаточно около 80 гривен.

Детальнее в материале: "Трачу 80 гривен и ловлю больше": как и на что ловить самую популярную рыбу украинских водоемов".

Как приготовить наживку на карпа

Для этого понадобится около 2,5 кг гороха. Его нужно замочить в воде примерно на сутки, затем довести до кипения и выключить огонь.

После этого горох можно использовать сразу в двух вариантах – часть оставить для прикормки, а часть насадить на крючок.

Для карпа рыбак советует не усложнять наживку дополнительными ароматизаторами. А вот во время ловли карася, по его словам, к гороху можно добавить немного чеснока.

Еще один вариант – мастирка, которую готовят из вареного гороха и манки. Ее также используют как насадку для рыбалки.

Как поймать карпа, какую наживку взять
Наживка из гороха для карпа. Фото: сгенеть

Напомним, ранее "Телеграф" рассказывал, при какой погоде опытные рыбаки чаще всего рассчитывают на хороший улов карася.

Теги:
#Рыбалка #Карп #Рыболов