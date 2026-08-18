Обходит снасти за 2000 грн: звездный рыбак назвал наживку за 80 грн, которая действует на карпа как наркотик

Не обязательно покупать дорогие смеси, чтобы получить хороший улов

Доверяйте надёжному — подпишитесь на Telegraf в Google Новостях

Для успешной рыбалки не обязательно покупать дорогую прикормку. Опытный рыбак советует обратить внимание на обычный горох – именно эта простая наживка может хорошо работать во время ловли карпа.

Блогер, ведущий, юморист и рыболов Руслан Цвиркун рассказал "Телеграфу", что некоторые рыбаки тратят на прикормку до 2000 гривен, тогда как ему для подготовки наживки достаточно около 80 гривен.

Детальнее в материале: "Трачу 80 гривен и ловлю больше": как и на что ловить самую популярную рыбу украинских водоемов".

Как приготовить наживку на карпа

Для этого понадобится около 2,5 кг гороха. Его нужно замочить в воде примерно на сутки, затем довести до кипения и выключить огонь.

После этого горох можно использовать сразу в двух вариантах – часть оставить для прикормки, а часть насадить на крючок.

Для карпа рыбак советует не усложнять наживку дополнительными ароматизаторами. А вот во время ловли карася, по его словам, к гороху можно добавить немного чеснока.

Еще один вариант – мастирка, которую готовят из вареного гороха и манки. Ее также используют как насадку для рыбалки.

Наживка из гороха для карпа. Фото: сгенеть

Напомним, ранее "Телеграф" рассказывал, при какой погоде опытные рыбаки чаще всего рассчитывают на хороший улов карася.