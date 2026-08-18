Ахметов появился на публике в часах с надписью "Москва" за 5 миллионов

Такие часы выпускаются ограниченным тиражом

Доверяйте надёжному — подпишитесь на Telegraf в Google Новостях

Миллиардер Ринат Ахметов, который продолжает публиковать странные фото в одинаковых луках, на одном из последних снимков засветился с интересными часами. Аксессуар обладает своей "фишкой" и немалым ценником.

На это обратил внимание паблик cats_and_watches, специализирующийся на часах известных людей. Его авторы опознали модель на руке Ахметова как Patek Philippe World Time 5131R. Особенность этих часов в том, что они показывают время сразу в 24 часовых поясах. На циферблате выгравированы десятки столиц стран мира, в частности, Москва, Токио, Париж и т.д.

"Полезно, если вы много путешествуете или имеете партнеров по всему миру", — отметили эксперты.

Ахметов с Patek Philippe World Time 5131R. Фото: cats_and_watches

Еще одной интересной деталью Patek Philippe World Time является техника украшения циферблата под названием cloisonné: мастера вручную выкладывают золотую проволоку и заливают в нее разноцветную эмаль.

"Имеем небольшие, зато очень функциональные часы", — добавили авторы.

Patek Philippe World Time 5131R

Цены на Patek Philippe World Time 5131R

"Телеграф" проанализировал рынок люксовых аксессуаров и установил, что стоимость новых часов Ахметова на "вторичке" и специализированных площадках может варьироваться от 90 до 175 тысяч долларов (~от 3,7 млн ​​до 7,2 млн грн). Модель относится к категории Rare Handcrafts, поскольку эмалевые циферблаты создаются вручную крайне ограниченным тиражом. В связи с этим цена конкретной модели сильно зависит от материала корпуса и металла.

Примеры расценок:

5131J (Желтое золото): от $95 000 до $115 000. Эта классическая версия изображает карту Северной и Южной Америки, Европы и Африки.

5131R (Розовое золото, как на фото): от $96 000 до $117 000. Имеет карту Азии и Америки. В украинских элитных часовых бутиках цена на экземпляры в состоянии новых составляет около 4 020 000 – 4 050 000 грн.

5131G (Белое золото): от $100 000 до $125 000. Имеет карту Европы, Азии, Африки и Австралии.

5131/1P (Платина): от $145 000 до $179 000. Самая дорогая и редкая версия, поставляемая на сплошном платиновом браслете вместо кожаного ремешка.

Напомним, ранее мы писали о том, как выглядит район, где Ахметов купил суперквартиру.