У турок есть особая хитрость полива помидоров: именно поэтому их плоды огромны и полны вкуса

Главное не количество воды, а правильный режим полива.

Многие дачники считают, что для хорошего урожая томатов достаточно просто регулярно поливать растения. Однако опытные огородники убеждены: гораздо важнее то, как и когда это делать. Именно от этого во многом зависит размер, вкус и сочность плодов, пишет портал Dnevno.

Когда на кустах начинают формироваться помидоры, растение поступает в один из важнейших этапов развития. В этот период томаты особенно чувствительны к недостатку или избытку влаги. Если почва долгое время остается сухой, а затем получает много воды за один раз, плоды могут начать трескаться, терять вкус и оставаться твердыми внутри.

Именно поэтому турецкие огородники соблюдают простое правило – томаты не должны переживать резкие изменения уровня влажности. Лучшим временем для полива они считают раннее утро еще до того, как солнце начнет активно прогревать землю. В таком случае вода улетучивается медленнее, а корневая система успевает получить достаточно влаги до наступления жары.

Почему не стоит поливать томаты вечером

Вечернего полива турецкие фермеры пытаются избегать. Причина в том, что влага дольше задерживается в почве, что может способствовать развитию грибковых заболеваний и гниению корней.

Также они советуют не лить воду на листья. Лучше всего направлять ее непосредственно под корень. Благодаря этому зеленая масса остается сухой, риск появления пятен, грибка и других болезней существенно снижается.

В чем состоит главный секрет

Одним из самых эффективных приемов турецких огородников — так называемый глубокий полив. Вместо ежедневного поверхностного увлажнения они поливают реже, но гораздо обильнее. Это позволяет проникать глубоко в землю и стимулирует развитие мощной корневой системы.

Кроме того, вокруг стеблей часто укладывают слой мульчи – солому, сухую траву или мелкие листья. Такой покров помогает дольше удерживать влагу в почве, защищает его от быстрого пересыхания и улучшает структуру земли. В результате плоды созревают равномернее, становятся более мясистыми и приобретают более насыщенный вкус.

Опытные овощеводы отмечают, что главное условие хорошего урожая — баланс. Томаты не любят ни излишка воды, ни ее дефицита. Если растение постоянно получает одинаковое количество влаги, в плодах накапливается больше природных сахаров, что делает их более сладкими и ароматными.

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