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Комарі не витримують цього запаху: 6 рослин, які буквально "виганяють" комах

Автор
Марина Бондаренко
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Комарі забудуть дорогу до вашого дому
Комарі забудуть дорогу до вашого дому. Фото Колаж "Телеграфу"

Непроханих гостей можна прогнати без спеціальних спреїв

З настанням тепла кількість комах, особливо комарів, різко зростає. Тому все більше людей шукають природні способи захисту від цих шкідників.

Фахівці з "dnevno" зазначають, що деякі рослини здатні відлякувати комарів завдяки своїм запахам та ефірним оліям. Їх можна вирощувати як у саду, так і в контейнерах, розміщуючи біля входу до будинку або в місцях відпочинку для кращого ефекту.

Ці рослини зупиняють комарів ще на підльоті

Однією з найвідоміших рослин є котяча м’ята (Nepeta cataria). Вона містить речовини, які діють як природний репелент для комарів, хоча й приваблює котів. Рослина швидко росте та добре пристосовується до різних умов.

Не менш популярна цітронелла (Cymbopogon nardus), відома своїм сильним цитрусовим ароматом. Саме її запах часто використовують у свічках і засобах проти комах.

Серед садових улюбленців також лаванда (Lavandula). Вона не тільки приємно пахне для людини, а й відлякує комарів, при цьому добре витримує спеку та посуху.

М’ята перцева (Mentha piperita) виділяє інтенсивний освіжаючий аромат, який не подобається комахам. Через швидке розростання її часто радять вирощувати у горщиках.

Базилік (Ocimum basilicum) також допомагає зменшити кількість комарів. Його сильний запах можна посилити, просто розім’явши листя, а деякі сорти додатково відлякують і інших садових шкідників.

Ще одним природним захистом є чорнобривці (Tagetes). Вони прості у догляді, довго цвітуть і допомагають відлякувати комах протягом усього теплого сезону.

Рослини, які захищають дім від комарів
Як захистити дім від комарів. Фото: згенероване ШІ

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, як ще можна захиститись від комах.

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#Комарі #Літо #Комахи #Рослини