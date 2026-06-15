Міста зміняться назавжди: швейцарці створили "цеглу", яка охолоджує повітря без кондиціонерів

Новий винахід може допомогти містам боротися з аномальною спекою.

Останніми роками хвилі екстремальної спеки в Європі стають дедалі інтенсивнішими. У великих містах ситуацію додатково погіршує так званий ефект міського острова тепла: асфальт, бетон та транспорт накопичують тепло, через що температура може бути помітно вищою, ніж у передмістях.

Швейцарські науковці представили незвичайну розробку під назвою Blocº — модульну конструкцію з теракоти, надруковану на 3D-принтері. Система здатна охолоджувати повітря на 9 градусів без кондиціонерів, використовуючи лише воду та сонячну енергію, повідомляє okdiario.

Винахід призначений для встановлення в місцях, які найбільше нагріваються сонцем. Йдеться про автобусні зупинки, пішохідні зони, шкільні подвір'я та міські площі, де влітку часто перебуває багато людей.

Наразі систему тестують в Європі

Принцип роботи системи нагадує традиційний глиняний глечик, який здавна використовували для охолодження води. Теракота добре утримує вологу, а коли крізь конструкцію проходить гаряче повітря, вода починає випаровуватися та забирає частину тепла з навколишнього середовища. Завдяки цьому утворюється прохолодний повітряний потік.

Кожен модуль також обладнаний невеликими вентиляторами, які працюють від сонячних панелей. Вони покращують циркуляцію повітря всередині конструкції та допомагають ефективніше поширювати прохолоду.

Наразі Blocº перебуває на стадії випробувань. Розробники тестують систему в різних містах Швейцарії, щоб оцінити її ефективність за умов сильної спеки та визначити перспективи масового впровадження.

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