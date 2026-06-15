Чому під час грози не можна митися і підходити до вікна: це ігнорують більшість людей

Навіть у квартирі під час грози варто бути максимально обережним

Під час грози багато людей продовжують займатися звичними справами вдома, навіть не замислюючись про можливу небезпеку. Однак деякі дії в цей момент можуть становити реальний ризик для здоров’я та життя.

У ДСНС нагадують, що під час грози не варто користуватися водопроводом, приймати душ, мити посуд, а також стояти біля вікон. "Телеграф" розповість, як це може вплинути на ситуацію.

Річ у тім, що водопровідні труби та електромережа проходять через увесь будинок і здатні проводити електричний розряд у разі удару блискавки поблизу або безпосередньо в будівлю. Крім того, фахівці радять триматися трохи далі від вікон, металевих предметів і конструкцій, адже при влучанні блискавки поруч існує ризик пошкодження скла та потрапляння уламків у приміщення.

Окрему увагу варто приділити електроприладам. Під час грози телевізори, комп’ютери та іншу техніку бажано відключити від мережі. Блискавка часто вражає антени та лінії електропередач, що може призвести не лише до поломки пристроїв, а й до небезпечних перепадів напруги.

Чому не можна митися та дивитись у вікно під час грози. Фото: інфографіка "Телеграфа", згенероване ШІ

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, який одяг може захистити від удару блискавки.