Где действительно опаснее скрываться от грозы: под деревом или на открытом месте

Четверть жертв ударов молнии пытались переждать непогоду под деревьями.

Во время летних гроз многие люди инстинктивно прячутся под деревьями, считая их надежной защитой от дождя. Однако именно такое решение может стоить жизни. В Государственной службе по чрезвычайным ситуациям предупредили, что дерево во время грозы становится одной из самых опасных локаций для человека. Более подробно — в материале "Телеграфа".

По данным спасателей, молния может убить человека как прямым ударом, так и из-за поражения вблизи деревьев, построек или других высоких объектов. В ГСЧС отмечают, что каждый четвертый человек, погибший от молнии, скрывался именно под деревом.

Эксперты объясняют, что после удара молнии дерево фактически превращается в мощный проводник электрического тока. Разряд проходит по стволу вниз и растекается по поверхности земли на несколько метров вокруг.

Поэтому человек, стоящий рядом, может получить так называемый "шаговый потенциал". Речь идет о разнице электрического напряжения между ногами, которое способно причинить тяжелые травмы или смерть даже без прямого попадания молнии.

Особо опасными во время грозы считаются одиночные высокие деревья на открытой местности. Чаще всего молния выбирает самые высокие объекты, поэтому дубы, тополя и другие высокорослые деревья могут притягивать разряд.

Если непогода застала вас в лесу, спасатели советуют не стоять у крайних деревьев или высоких стволов. Вместо этого безопаснее присесть на открытой лужайке на определенном расстоянии от деревьев, уменьшив контакт с землей.

Также специалисты рекомендуют избегать открытых водоемов, металлических конструкций, линий электропередач и одиноких деревьев. Если есть возможность, лучше переждать грозу в автомобиле или капитальном здании.

Напомним, ранее "Телеграф" объяснял, почему и как образуется гром.