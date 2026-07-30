"Бункер-морозилка"? В Ивано-Франковске сдают "трешку" за 6 тысяч гривен с вагоном "сюрпризов" (фото)

Факторы безопасности толкают цены вверх

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В Ивано-Франковске — одном из самых дорогих городов Украины по стоимости аренды недвижимости — сдают трехкомнатную квартиру дешевле 6 тысяч гривен в месяц. Однако у предложения есть особенность: пока в других регионах за эту цену можно снять полноценное жилье, во Франковске арендатор получит голые стены.

Об этом свидетельствует соответствующее объявление на OLX. Согласно ему, речь идет о трехкомнатной квартире площадью 79 квадратов. Она расположена на 8 этаже десятиэтажного кирпичного дома в центре города. Цена предложения — 5 500 гривен в месяц.

Однако у квартиры есть целый ряд важных оговорок:

без ремонта (состояние после строителей);

без электричества;

без отопления;

без мебели.

Собственник предлагает сдать помещение под склад или "что-то еще".

Цены на аренду квартир в Украине

Как пишет "РБК-Украина", из-за факторов безопасности цены на аренду жилья за последний год в западных регионах росли значительно быстрее, чем даже в столице. Стоимость аренды однокомнатных квартир в Ужгороде увеличилась на 19%, в Ивано-Франковске – на 22%, а во Львове – на целых 29%.

Средняя цена аренды "однушки" в Ивано-Франковске находится на уровне 18 тысяч гривен.

Цены на аренду квартир в Украине. Инфографика - РБК-Украина

Ранее "Телеграф" рассказывал, что состояние самой дешевой квартиры в Одессе напугало украинцев. Что предлагают за 3 тысячи гривен в месяц.