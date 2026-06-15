Ядовитый житель вашего сада: встретить этого хищника можно под камнями и листьями

Этот маленький хищник помогает поддерживать естественный баланс, уничтожая других беспозвоночных.

Под камнями, сухими листьями и кусками древесины в садах нередко можно встретить небольшие существа, которые на первый взгляд кажутся абсолютно безопасными. Однако одна из них имеет неожиданную особенность – использует яд для охоты и самозащиты.

Речь идет о многоножке обычной. Этот членистоногий обычно обитает во влажных, затененных местах, где в течение дня сохраняется повышенная влажность, пишет El Cronista. Чаще ее можно найти под камнями, среди куч сухих листьев или под деревянными бревнами.

Многоножки имеют специальные конечности, с помощью которых могут впрыскивать ядовитые вещества в добычу. Именно поэтому они считаются ядовитыми животными. В то же время их яд предназначен прежде всего для воздействия на мелких насекомых и других небольших беспозвоночных, которые входят в их рацион.

Их не стоит бояться

В природе эти существа выполняют немаловажную функцию. Они помогают контролировать численность разных мелких беспозвоночных, поддерживая экологический баланс в саду.

По данным медицинского справочника MSD Manuals, укус многоножки для человека обычно не представляет серьезной опасности. Он может вызвать локальную боль, покраснение и незначительный отек, однако эти симптомы преимущественно исчезают через некоторое время без каких-либо последствий.

Специалисты отмечают, что неприятные ощущения от укуса сравнимы с реакцией на укус других мелких животных, которые защищаются, когда испытывают угрозу. Некоторые виды домашних многоножек имеют ядовитые коготки, а их укусы иногда напоминают по ощущениям ужаления осы. Однако для здоровых людей они редко представляют серьезный риск.

Напомним, ранее "Телеграф" рассказывал, какую странную бабочку заметили в Украине.