Отруйний мешканець вашого саду: зустріти цього хижака можна під камінням і листям

Цей маленький хижак допомагає підтримувати природний баланс, знищуючи інших безхребетних.

Під камінням, сухим листям і шматками деревини у садах нерідко можна зустріти невеликих істот, які на перший погляд здаються абсолютно безпечними. Однак одна з них має несподівану особливість — використовує отруту для полювання та самозахисту.

Йдеться про багатоніжку звичайну. Цей членистоногий зазвичай мешкає у вологих, затінених місцях, де протягом дня зберігається підвищена вологість, пише El Cronista. Найчастіше її можна знайти під камінням, серед куп сухого листя або під дерев'яними колодами.

Багатоніжки мають спеціальні кінцівки, за допомогою яких можуть впорскувати отруйні речовини в здобич. Саме тому їх вважають отруйними тваринами. Водночас їхня отрута призначена насамперед для впливу на дрібних комах та інших невеликих безхребетних, які входять до їхнього раціону.

Їх не варто боятися

У природі ці істоти виконують важливу функцію. Вони допомагають контролювати чисельність різних дрібних безхребетних, підтримуючи екологічний баланс у саду.

За даними медичного довідника MSD Manuals, укус багатоніжки для людини зазвичай не становить серйозної небезпеки. Він може спричинити локальний біль, почервоніння та незначний набряк, однак ці симптоми переважно зникають через деякий час без будь-яких наслідків.

Фахівці зазначають, що неприємні відчуття від укусу можна порівняти з реакцією на укус інших дрібних тварин, які захищаються, коли відчувають загрозу. Деякі види домашніх багатоніжок також мають отруйні кігтики, а їхні укуси іноді нагадують за відчуттями ужалення оси. Проте для здорових людей вони рідко становлять серйозний ризик.

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