Не только полиция: куда обращаться украинцам в Польше за помощью

Что делать при проявлениях ксенофобии и угрозах

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В связи с полномасштабным вторжением России много украинцев были вынуждены выехать в Польшу. В последнее время в этой стране участились случаи дискриминации наших соотечественников.

Журналист, главный редактор интернет-издания "Хвиля" Юрий Романенко написал, как действовать украинцам в таким ситуациях.

При возникновении непосредственной угрозы жизни или здоровью, необходимо звонить по номеру 112. В случае нападения, получении угроз или совершении других преступлений следует сообщать в полицию или прокуратуру.

"Неправительственные организации могут помочь с консультацией, документированием случая и дальнейшими юридическими действиями, но не заменяют правоохранительные органы", – отмечается в публикации.

Украинка в Польше. Фото: Сгененрировано ИИ ("Телеграф")

Обращаться за юридической помощью, консультацией или для сообщения о проявлениях расизма и ксенофобии украинцы могут обращаться по следующим контактам.

Бесплатная юридическая помощь по вопросам дискриминации

Polskie Towarzystwo Prawa Antydyskryminacyjnego

Организация специализируется на юридической помощи людям, столкнувшимся с дискриминацией.

Телефон юридической помощи: +48 514 502 260

Для жителей Варшавы: maszprawo@ptpa.org.pl

Для жителей других регионов Польши: poradyprawne@ptpa.org.pl

Адрес: ul. Szpitalna 5, lok. 6a, 00-031 Warszawa

Centrum Pomocy Cudzoziemcom Fundacji Ocalenie

Центр оказывает иностранцам комплексную поддержку, включая юридические консультации. Помощь доступна, в том числе на украинском и русском языках.

Адрес: ul. Krucza 6/14a, 00-537 Warszawa

Телефон: +48 22 828 04 50

Электронная почта: cpc@cpc.org.pl

Организации, фиксирующие проявления расизма, ксенофобии и языка ненависти

Ośrodek Monitorowania Zachowań Rasistowskich i Ksenofobicznych

Адрес: ul. Hoża 86/410, 00-682 Warszawa

Телефон: +48 572 932 323

Электронная почта: sekretariat.omzrik@gmail.com

Stowarzyszenie "Nigdy Więcej"

Организация занимается мониторингом расизма, ксенофобии, антисемитизма и преступлений на почве ненависти.

Почтовый адрес: PO Box 6, 03-700 Warszawa 4

Телефон: +48 601 360 835

Электронная почта: redakcja@nigdywiecej.org

Otwarta Rzeczpospolita — Stowarzyszenie przeciw Antysemityzmowi i Ksenofobii

Адрес: Krakowskie Przedmieście 16/18, 00-325 Warszawa

Телефон: +48 22 828 11 21

Электронная почта: otwarta@otwarta.org

Stowarzyszenie Pro Humanum

Организация занимается противодействием дискриминации и общественному исключению.

Электронная почта: ngo@prohumanum.org

В публикации отмечается, что при обращении желательно предоставить возможные доказательства правонарушений: фотографии, видеозаписи, скриншоты сообщений, данные свидетелей и медицинские документы.

Напомним, 30 июля во время массированной атаки по Украине российская крылатая ракета пересекла воздушное пространство Польши, страны, которая является членом НАТО. Информация вызвала активные обсуждения в сети и запустила волну мемов.