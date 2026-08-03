Не только полиция: куда обращаться украинцам в Польше за помощью
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Что делать при проявлениях ксенофобии и угрозах
В связи с полномасштабным вторжением России много украинцев были вынуждены выехать в Польшу. В последнее время в этой стране участились случаи дискриминации наших соотечественников.
Журналист, главный редактор интернет-издания "Хвиля" Юрий Романенко написал, как действовать украинцам в таким ситуациях.
При возникновении непосредственной угрозы жизни или здоровью, необходимо звонить по номеру 112. В случае нападения, получении угроз или совершении других преступлений следует сообщать в полицию или прокуратуру.
"Неправительственные организации могут помочь с консультацией, документированием случая и дальнейшими юридическими действиями, но не заменяют правоохранительные органы", – отмечается в публикации.
Обращаться за юридической помощью, консультацией или для сообщения о проявлениях расизма и ксенофобии украинцы могут обращаться по следующим контактам.
Бесплатная юридическая помощь по вопросам дискриминации
Polskie Towarzystwo Prawa Antydyskryminacyjnego
Организация специализируется на юридической помощи людям, столкнувшимся с дискриминацией.
Телефон юридической помощи: +48 514 502 260
Для жителей Варшавы: maszprawo@ptpa.org.pl
Для жителей других регионов Польши: poradyprawne@ptpa.org.pl
Адрес: ul. Szpitalna 5, lok. 6a, 00-031 Warszawa
Centrum Pomocy Cudzoziemcom Fundacji Ocalenie
Центр оказывает иностранцам комплексную поддержку, включая юридические консультации. Помощь доступна, в том числе на украинском и русском языках.
Адрес: ul. Krucza 6/14a, 00-537 Warszawa
Телефон: +48 22 828 04 50
Электронная почта: cpc@cpc.org.pl
Организации, фиксирующие проявления расизма, ксенофобии и языка ненависти
Ośrodek Monitorowania Zachowań Rasistowskich i Ksenofobicznych
Адрес: ul. Hoża 86/410, 00-682 Warszawa
Телефон: +48 572 932 323
Электронная почта: sekretariat.omzrik@gmail.com
Stowarzyszenie "Nigdy Więcej"
Организация занимается мониторингом расизма, ксенофобии, антисемитизма и преступлений на почве ненависти.
Почтовый адрес: PO Box 6, 03-700 Warszawa 4
Телефон: +48 601 360 835
Электронная почта: redakcja@nigdywiecej.org
Otwarta Rzeczpospolita — Stowarzyszenie przeciw Antysemityzmowi i Ksenofobii
Адрес: Krakowskie Przedmieście 16/18, 00-325 Warszawa
Телефон: +48 22 828 11 21
Электронная почта: otwarta@otwarta.org
Stowarzyszenie Pro Humanum
Организация занимается противодействием дискриминации и общественному исключению.
Электронная почта: ngo@prohumanum.org
В публикации отмечается, что при обращении желательно предоставить возможные доказательства правонарушений: фотографии, видеозаписи, скриншоты сообщений, данные свидетелей и медицинские документы.
Напомним, 30 июля во время массированной атаки по Украине российская крылатая ракета пересекла воздушное пространство Польши, страны, которая является членом НАТО. Информация вызвала активные обсуждения в сети и запустила волну мемов.