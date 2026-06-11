Мокрая одежда может спасти от молнии: что нужно знать

Почему обычная куртка повышает риски во время непогоды, какие ошибки на природе становятся роковыми

Грозы в Украине — частое явление. Украинцы должны знать правила, как вести себя на улице, что лучше одеть в непогоду, чтобы не навлечь беду.

В ГСЧС напомнили, что лучше делать. "Телеграф" расскажет, как мокрая одежда может спасти человека.

Специалисты отмечают, что сухая одежда более опасна при ударе молнии. Это объясняется тем, что влага на поверхности ткани создает проводящий слой, которым ток "скользит" по внешней стороне тела, не проникая внутрь.

Удар молнии можно миновать. Фото — Искусственный интеллект

Мокрая одежда отводит электрический заряд от тела человека, и, хотя она может вызвать поверхностные ожоги кожи, сердце, легкие и мозг остаются вне зоны поражения. Внутренние органы будут невредимы. Именно поэтому спасатели не рекомендуют прятаться от дождя во время активной грозы — промокшую одежду в такой экстремальной ситуации защищает лучше, чем сухая куртка.

Чаще молнией поражаются туристы, находящиеся во время грозы в палатках под большими деревьями. В таких случаях возникает риск поражения сразу большого количества людей.

Избегайте открытых пространств и больших объектов. Нельзя прятаться под одиночными деревьями, железобетонными конструкциями или находиться вблизи водоемов.

Ранее "Телеграф" писал, что Днепр накрыла непогода.