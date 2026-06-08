Эта ошибка влетит в копеечку. Что нужно знать каждому, кто отправляет посылки по почте

Компенсация имеет один нюанс

При отправке товаров и посылок по почте украинцы часто указывают минимальную цену, однако это может очень дорого обойтись. Ведь при прилетах по складам или отделениям, когда посылки уничтожены, компенсация имеет важный нюанс.

Как отметил Игорь Смелянский, гендиректор "Укрпочты", клиентам компенсируют стоимость посылок, которые сгорели при ударе по Харькову, но только по оценочной стоимости.

То есть, если даже посылку в 20 000 тысяч во время отправки оценили в 500 грн, человек получит только 500 грн. Поделать с этим что-либо невозможно. Учитывая регулярные удары России по распределительным центрам, складам и т.п., лучше указывать реальную стоимость.

"Сегодня ночью россияне нанесли атаки БпЛА по Холодногорскому району города Харькова! Одно из попаданий произошло в складское здание почтового отделения. Разрушены конструкции здания, возник пожар на площади 1000 кв.м", — сообщили в ГСЧС.

Удар по Укрпочте в Харькове. Фото: ГСЧС

Удар по Укрпочте в Харькове. Фото: ГСЧС

Отмечается, что жертв и пострадавших нет. Напомним, что недавно Россия также ударила по терминалу "Новой Почты" в Днепре, клиентов уже успокоили, что стоимость посылок будет компенсирована.

Почему Россия атакует почтовые отделения

По словам военного обозревателя Дениса Поповича, россияне полагают, что средствами "Новой почты" и не только могут транспортироваться товары военного назначения. То есть они считают НП частью логистики. Поэтому терминалы, отделения могут страдать от ударов.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что Россия ударила по хранилищу ядерного топлива в Чернобыле.