Эти признаки выдают несвежее мясо: как проверить куриное филе еще в магазине

Свежесть куриного мяса является одним из ключевых факторов, влияющих не только на вкус будущего блюда, но и на безопасность его потребления.

В то же время внешний вид продукта на полке магазина не всегда дает объективное представление о его качестве. Освещение в торговых залах, упаковка и способы выкладки могут скрывать признаки потери свежести. Впрочем, существует несколько простых способов, которые помогут оценить состояние куриного филе еще до покупки. Об этом сообщает "The Better Chicken".

Один из самых быстрых методов – проверка на упругость. Если слегка нажать на мясо или упаковку, то свежее филе быстро восстановит свою форму. Если же на поверхности остается заметная вмятина, это может свидетельствовать о длительном хранении или повторной заморозке продукта.

Не менее важно обратить внимание на цвет. Качественное куриное филе имеет равномерный нежно-розовый оттенок и выглядит слегка влажным. Скользкая поверхность, неестественный блеск или радужные переливы могут являться признаками того, что продукт уже начал терять свежесть.

Дополнительную информацию может предоставить жидкость внутри упаковки. Небольшое количество прозрачного или светло-розового сока считается нормальным. Вместо этого мутная, густая или беловатая жидкость часто свидетельствует о нарушении условий хранения или ухудшении качества мяса.

Специалисты также советуют присмотреться к жиру и краям куска. У свежего филе жир имеет белый или кремовый оттенок, в то время как желтый или серый цвет может указывать на то, что продукт уже не первой свежести. Насторожить должны и подсохшие или заветренные края мяса.

Одним из самых надежных показателей остается запах. Свежее куриное филе практически не имеет выраженного аромата. Если же от мяса ощущается кисловатый, резкий или любой неприятный запах, от покупки лучше отказаться.

Эксперты отмечают, что оценивать качество курятины следует комплексно. Несколько секунд внимательного обзора помогут избежать неудачной покупки и выбрать продукт, который будет безопасным и качественным для приготовления домашних блюд.