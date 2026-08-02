Не нужно сразу браться за швабру и веник: одна привычка поможет навсегда избавиться от хаоса

С этой привычкой почти не нужно часто убирать

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Поддерживать чистоту и порядок в доме можно без ежедневных многочасовых уборок. Главное, по словам организаторов, — не тратить больше времени на наведение порядка, а изменить свои привычки.

По словам организатора пространства Марии Леонис, передает издание IosAndes 142, проблема беспорядка часто возникает не из-за нехватки места, а из-за ежедневных решений, которые мы повторяем.

Эксперт отмечает, что порядок начинается еще до того, как человек открывает шкаф или берется за уборку. Важно пересмотреть отношение к вещам, научиться делать выбор и создать простые правила, которые будут работать каждый день.

Девушка собирается выкинуть ненужные вещи. Фото: коллаж "Телеграф"

Организованность, по ее словам, не является врожденной чертой – это навык, который можно развить. Для этого следует:

избавиться от вещей, которыми не пользуются;

определить место для каждого предмета;

создать простые ежедневные правила;

не накапливать лишние вещи.

Избыток предметов оказывает влияние не только на пространство, но и на психологическое состояние. Каждая вещь требует внимания – ее нужно хранить, чистить или решать, что с ней делать.

Порядок в доме помогает лучше организовать время, снизить стресс и освободить внимание для более важных дел. Секрет не в частой уборке, а в системе, работающей каждый день.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, как убрать пыль из-под кровати.