Ці ознаки видають несвіже м'ясо: як перевірити куряче філе ще в магазині

Свіжість курячого м’яса є одним із ключових факторів, що впливають не лише на смак майбутньої страви, а й на безпеку її споживання.

Водночас зовнішній вигляд продукту на полиці магазину не завжди дає об’єктивне уявлення про його якість. Освітлення в торговельних залах, упаковка та способи викладки можуть приховувати ознаки втрати свіжості. Втім, існує кілька простих способів, які допоможуть оцінити стан курячого філе ще до покупки. Про це повідомляє "The Better Chicken".

Один із найшвидших методів — перевірка на пружність. Якщо злегка натиснути на м’ясо або упаковку, свіже філе швидко відновить свою форму. Якщо ж на поверхні залишається помітна вм’ятина, це може свідчити про тривале зберігання або повторне заморожування продукту.

Не менш важливо звернути увагу на колір. Якісне куряче філе має рівномірний ніжно-рожевий відтінок і виглядає злегка вологим. Слизька поверхня, неприродний блиск або райдужні переливи можуть бути ознаками того, що продукт уже почав втрачати свіжість.

Додаткову інформацію може дати рідина всередині упаковки. Невелика кількість прозорого або світло-рожевого соку вважається нормальною. Натомість каламутна, густа чи білувата рідина часто свідчить про порушення умов зберігання або погіршення якості м’яса.

Фахівці також радять придивитися до жиру та країв шматка. У свіжого філе жир має білий або кремовий відтінок, тоді як жовтий чи сірий колір може вказувати на те, що продукт уже не першої свіжості. Насторожити повинні й підсохлі або завітрені краї м’яса.

Одним із найнадійніших показників залишається запах. Свіже куряче філе практично не має вираженого аромату. Якщо ж від м’яса відчувається кислуватий, різкий або будь-який неприємний запах, від покупки краще відмовитися.

Експерти наголошують, що оцінювати якість курятини варто комплексно. Кілька секунд уважного огляду допоможуть уникнути невдалої покупки та обрати продукт, який буде безпечним і якісним для приготування домашніх страв.