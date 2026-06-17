Гороскоп на 18 июня по картам Таро: Раки узнают важную информацию, а Тельцов ждет успех в деньгах

Узнайте, кому улыбнется удача, а кому стоит проявить осторожность.

Завтрашний день пройдет под влиянием энергий Таро, которые помогут лучше понять происходящие события и принять верные решения. Для кого-то карты обещают успех и новые возможности, а кому-то советуют проявить терпение и не спешить с выводами, сообщает "Телеграф".

Овен (21 марта — 19 апреля)

Карта дня: Император

Завтра вам предстоит взять ситуацию под контроль. Карта говорит о лидерстве, ответственности и уверенности в своих силах. Не бойтесь принимать решения — окружающие будут готовы поддержать ваши инициативы.

Телец (20 апреля — 20 мая)

Карта дня: Десятка Пентаклей

День обещает стабильность и приятные события, связанные с семьей или финансами. Возможны хорошие новости от родственников или успех в вопросах, касающихся имущества и денежных дел.

Близнецы (21 мая — 20 июня)

Карта дня: Маг

Перед вами откроются новые возможности. Все будет зависеть от вашей активности и желания действовать. Завтра вы сможете убедить окружающих в своей правоте и успешно реализовать интересную идею.

Рак (21 июня — 22 июля)

Карта дня: Луна

Не все окажется таким очевидным, как кажется на первый взгляд. Карта советует доверять интуиции и избегать поспешных решений. Вечером может открыться важная информация.

Лев (23 июля — 22 августа)

Карта дня: Шестерка Жезлов

Вас ждет день признания и маленьких побед. Возможно, вы получите похвалу, поддержку или увидите результаты своих усилий. Не стесняйтесь принимать заслуженные комплименты.

Дева (23 августа — 22 сентября)

Карта дня: Отшельник

Завтра стоит уделить время себе и своим мыслям. Не стремитесь быть в центре внимания. Спокойный анализ ситуации поможет найти ответы на вопросы, которые давно вас волнуют.

Весы (23 сентября — 22 октября)

Карта дня: Влюбленные

Перед вами может возникнуть важный выбор. Он будет касаться не только личной жизни, но и других сфер. Карта советует прислушаться к своему сердцу и не действовать исключительно из расчета.

Скорпион (23 октября — 21 ноября)

Карта дня: Сила

Ваше главное оружие завтра — выдержка. Даже если кто-то попытается вывести вас из равновесия, сохраняйте спокойствие. Именно самообладание поможет добиться успеха.

Стрелец (22 ноября — 21 декабря)

Карта дня: Колесо Фортуны

Удача способна неожиданно повернуться к вам лицом. Возможны приятные совпадения, интересные предложения и события, которые изменят планы к лучшему. Будьте открыты новым возможностям.

Козерог (22 декабря — 19 января)

Карта дня: Восьмерка Пентаклей

День идеально подходит для работы и обучения. Ваше усердие принесет результаты, а внимательность поможет избежать ошибок. Не бойтесь браться за сложные задачи.

Водолей (20 января — 18 февраля)

Карта дня: Звезда

Очень благоприятный аркан обещает надежду и вдохновение. Завтра вы почувствуете прилив сил и уверенности в будущем. Хороший день для мечтаний и планирования.

Рыбы (19 февраля — 20 марта)

Карта дня: Королева Кубков

Эмоции и интуиция будут вашими главными помощниками. День благоприятен для общения с близкими, творчества и решения вопросов, связанных с чувствами и отношениями.

Астрологічні прогнози та прогнози Таро виходять на "Телеграфі" у рамках редакційної політики.