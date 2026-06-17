Гороскоп на 18 червня за картами Таро: Раки дізнаються важливу інформацію, а на Тельців чекає успіх у грошах

Дізнайтесь, кому посміхнеться успіх, а кому варто проявити обережність.

Завтрашній день пройде під впливом енергій Таро, які допоможуть краще зрозуміти події, що відбуваються, і прийняти вірні рішення. Для когось карти обіцяють успіх та нові можливості, а комусь радять проявити терпіння та не поспішати з висновками, повідомляє "Телеграф".

Овен (21 березня — 19 квітня)

Карта дня: Імператор

Завтра вам доведеться взяти ситуацію під контроль. Карта говорить про лідерство, відповідальність та впевненість у своїх силах. Не бійтеся приймати рішення — оточуючі будуть готові підтримати ваші ініціативи.

Телець (20 квітня — 20 травня)

Карта дня: Десятка Пентаклей

День обіцяє стабільність та приємні події, пов’язані з сім’єю чи фінансами. Можливі хороші новини від родичів чи успіх у питаннях, що стосуються майна та грошових справ.

Близнюки (21 травня — 20 червня)

Карта дня: Маг

Перед вами відкриються нові можливості. Все залежатиме від вашої активності та бажання діяти. Завтра ви зможете переконати оточуючих у своїй правоті та успішно реалізувати цікаву ідею.

Рак (21 червня — 22 липня)

Карта дня: Місяць

Не все виявиться таким очевидним, як здається на перший погляд. Карта радить довіряти інтуїції та уникати поспішних рішень. Увечері може відкритись важлива інформація.

Лев (23 липня — 22 серпня)

Карта дня: Шістка Жезлів

На вас чекає день визнання та маленьких перемог. Можливо, ви отримаєте похвалу, підтримку чи побачите результати своїх зусиль. Не соромтеся приймати заслужені компліменти.

Діва (23 серпня — 22 вересня)

Карта дня: Путівник

Завтра варто приділити час собі та своїм думкам. Не прагніть бути у центрі уваги. Спокійний аналіз ситуації допоможе знайти відповіді на питання, які вас давно хвилюють.

Терези (23 вересня — 22 жовтня)

Карта дня: Закохані

Перед вами може бути важливий вибір. Він стосуватиметься не лише особистого життя, а й інших сфер. Карта радить прислухатися до свого серця та не діяти виключно з розрахунку.

Скорпіон (23 жовтня — 21 листопада)

Карта дня: Сила

Ваша головна зброя завтра – витримка. Навіть якщо хтось спробує вивести вас із рівноваги, зберігайте спокій. Саме самовладання допоможе досягти успіху.

Стрілець (22 листопада — 21 грудня)

Карта дня: Колесо Фортуни

Удача здатна несподівано повернутись до вас обличчям. Можливі приємні збіги, цікаві пропозиції та події, які змінять плани на краще. Будьте відкриті для нових можливостей.

Козеріг (22 грудня — 19 січня)

Карта дня: Вісімка Пентаклей

День ідеально підходить для роботи та навчання. Ваша старанність принесе результати, а уважність допоможе уникнути помилок. Не бійтеся братися до складних завдань.

Водолій (20 січня — 18 лютого)

Карта дня: Зірка

Дуже сприятливий аркан обіцяє надію та натхнення. Завтра ви відчуєте приплив сил та впевненості у майбутньому. Гарний день для мрій та планування.

Риби (19 лютого — 20 березня)

Карта дня: Королева Кубків

Емоції та інтуїція будуть вашими головними помічниками. День сприятливий для спілкування з близькими, творчості та вирішення питань, пов’язаних із почуттями та стосунками.

Астрологічні прогнози та прогнози Таро виходять на "Телеграфі" у рамках редакційної політики.