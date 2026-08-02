Украинцы будут массово переезжать в квартиры? Ученые объяснили, где лучше жить в жару и мороз
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Высотные дома — энергоэффективнее, однако "частники" иногда могут похвастаться полной энергонезависимостью
В условиях глобального потепления жителям Земли и Украины в частности следует переезжать в компактные многоквартирные дома. Все ради энергоэффективности.
К такому выводу пришли исследователи Совместного исследовательского центра ЕС (JRC). По мнению ученых, на энергоэффективность жилья сильнее всего влияют его форма и возраст (в ХХ веке в основном строили, не думая об энергоэффективности, — ред.).
- Ключевые факторы: На терморегуляцию в доме влияют возраст здания и его архитектурная форма.
- Воздействие формы (компактности): Чем больше поверхность наружных стен и крыши приходится на общий объем дома, тем интенсивнее он теряет тепло зимой и нагревается в жару.
- Сравнение жилья: Растянутые частные дома наименее комфортны в этом плане, тогда как многоквартирные дома со смежными стенами гораздо эффективнее противостоят последствиям изменения климата.
Возраст дома играет такую же важную роль. 43% всех сооружений в мире (в Украине эта цифра равно около 70%) построено до 1980 года, когда нормы энергоэффективности еще отсутствовали. Поэтому старые здания потребляют больше энергии на отопление или охлаждение, и именно в них проживает большинство жителей постсоветских городов Украины.
В ситуации для Украины, где большинство население живет в компактных городских районах с массивными старыми зданиями, ученые предлагают заменять окна и устанавливать эффективные системы кондиционирования воздуха, чтобы значительно снизить потребление энергии без необходимости сложных ремонтных работ.
В сельской местности с одно и несколько этажными зданиями могут быть полезны утепление стен и активное производство солнечной энергии.
Новое строительство "высоток" требует внедрения обязательных стандартов компактности, применения материалов с высокой тепловой массой (способностью накапливать и удерживать тепло), а также обязательного учета систем пассивной вентиляции.
Ранее "Телеграф" сообщал, что нынешняя жара в Украине — не аномалия, а новая климатическая реальность как минимум на ближайшее десятилетие. Об этом рассказал метеоролог, кандидат географических наук, заведующий отделом физики атмосферы Украинского гидрометеорологического института ГСЧС Украины и НАН Украины Виталий Шпиг.