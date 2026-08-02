Невинное фото дочери Трампа неожиданно ударило по его репутации

Американцы высмеяли характер своего президента

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Иванка Трамп поделилась с подписчиками кадрами семейного отдыха и летними моментами из своей жизни, однако один из снимков неожиданно вызвал критику. Пользователи обратили внимание на фотографию чашки с надписью "Будьте добрее" и связали ее с политической деятельностью ее отца — президента США Дональда Трампа.

В одном из последних постов в Instagram старшая дочь американского лидера опубликовала подборку из 20 фотографий, показав моменты последних месяцев. На снимках Иванка позирует вместе с мужем Джаредом Кушнером и детьми, делится кадрами с чтения на пляже, тренировок в спортзале и семейного отдыха.

Джаред Кушнер и Иванка Трамп. Фото: instagram.com/ivankatrump

Особое внимание американцев привлекла фотография кружки с фразой "Будьте добры". Несмотря на позитивный посыл изображения, некоторые пользователи увидели в нем повод для критики, учитывая политическую репутацию Дональда Трампа.

"Вам следует отдать эту кружку своему отцу", — написал один из американских пользователей в комментариях под публикацией.

Иванка Трамп ранее заявляла, что старается дистанцироваться от политики. В 2017 году в эфире Fox & Friends она говорила: "Я стараюсь держаться подальше от политики". Однако из-за ее работы в администрации отца во время его первого президентского срока и публичного статуса дочь Трампа по-прежнему часто становится объектом обсуждений, связанных с политической деятельностью главы семьи.

Дональд с дочерью Иванкой Трамп. Фото: Getty Images

Биограф Майкл Вольф ранее заявил, что старшая дочь Трампа дистанцируется от отца, а сам 80-летний политик находится в уединении "крайней степени". Несмотря на любовь президента США к дочери, его супруга Мелания имеет напряженные отношения с падчерицей.

Ранее "Телеграф" сообзал, что Иванка Трамп живет под постоянной охраной на закрытом острове у берегов США, известном как "бункер миллиардеров". Среди жителей острова — Джефф Безос, Том Брэди и Хулио Иглесиас.