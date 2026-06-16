"Тато" или "папа": как правильно обращаться к отцу на украинском языке

В украинском существует несколько вариантов, но только один из них считается литературной нормой

Слова "тато" и "папа" давно используются украинцами как обращение к отцу. Однако языковеды отмечают, что с точки зрения современной украинской литературной нормы между этими словами есть разница.

Слово "тато" является удельно украинским, говорится в материале NV. Оно происходит от детских лепетных форм и на протяжении веков закрепилось в большинстве украинских диалектов. Именно это обращение широко используется в художественной литературе, учебниках и официальной речи.

В то же время слово "папа" имеет иноязычное происхождение и попало в украинский язык под влиянием европейских языков. Также оно распространено в русском языке, что повлияло на его употребление в отдельных регионах Украины.

Речевые нормы определяют "тато" как основную форму обращения к отцу. "Папа" считается разговорным вариантом и менее характерным для литературного украинского языка. В то же время в семейном общении каждый может использовать то обращение, которое является привычным и комфортным для его семьи.

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