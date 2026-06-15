Не покупайте "свеклу": как правильно называть этот овощ в "АТБ" на украинском

Следует не забывать о производных словах

Украинский язык — это наш источник идентичности, но в повседневной жизни, в частности при закупках в супермаркетах "АТБ", мы до сих пор иногда тянем в корзину русизмы. Больше всего достается обычному борщевому набору, где среди ценников и в разговорах покупателей регулярно выныривает печально известное слово "свекла".

Согласно словарю украинского языка, такого определения для овоща нет и говорить "свекла" — ошибка. "Телеграф" расскажет поподробнее.

Почему "свекла" должен исчезнуть из вашей корзины

Когда вы берете в руки этот темно-бордовый корнеплод для будущего борща или винегрета, единственный правильный вариант его названия – буряк.

Свекла

Слово "свекла" является чистым русизмом, искусственно вытесняющим аутентичное украинское слово из употребления на протяжении десятилетий. То же касается и производных слов: салат может быть только буряковим, а цвет – буряковим или пурпуровим, но отнюдь не "свекольничным".

"Свекла" в словаре украинского языка

Буряк в словаре русского языка

Простые правила для овощного отдела АТБ

Чтобы очистить свой лексикон во время следующего похода за продуктами, следует запомнить правильные соответствия для самых популярных позиций, которые чаще всего называют ошибками:

Вместо "чеснок" — покупаем исключительно часник .

. Вместо "лука" — кладем в пакет цибулю .

. Вместо "укропа" — выбираем свежий кріп.

Ранее "Телеграф" писал, как в "АТБ" на украинском обратиться к работнику.