Куда выбрасывать упаковку от яиц: не совершайте эту ошибку во время сортировки мусора

Как мы загрязняем окружающую среду, даже не подозревая об этом.

Сортировка мусора часто вызывает трудности даже у тех, кто пытается соблюдать все правила. Если с пластиковыми бутылками или стеклянными банками все более или менее понятно, то некоторые бытовые отходы могут поставить в тупик. Одним из таких примеров является упаковка от яиц, которую многие выбрасывают неправильно. Как исправить ситуацию, объясняет портал na:Temat.

После того, как последние яйца были использованы для завтрака или выпечки, остается пустая коробка. На первый взгляд кажется, что решение насчет сортировки очевидно, но на самом деле все зависит от двух важных факторов — материала упаковки и ее чистоты.

Куда выбрасывать картонную упаковку от яиц

Чаще всего в магазинах яйца продаются в картонных лотках. Если такая упаковка сухая и чистая, ее можно легко отправлять в контейнер для бумаги. Картон хорошо подвергается переработке, поэтому этот вариант считается наиболее экологичным.

Однако ситуация меняется, если коробка загрязнена. К примеру, внутри могло разбиться яйцо или на поверхности остались следы белка или желтка. В этом случае бумага уже не подходит для качественной переработки. Поэтому загрязненную картонную упаковку рекомендуют выбрасывать вместе со смешанными бытовыми отходами.

Что делать с пластиковыми и пенопластовыми коробками

Несколько реже на полках магазинов можно встретить яйца в прозрачных пластиковых или пенопластовых упаковках. Особенно часто в этой таре продают перепелиные или органические яйца.

Для таких коробок правило проще. Независимо от того, изготовлены они из пластика или пенопласта, их следует выбрасывать в контейнер для пластика и других полимерных материалов. Даже если разбилось внутри яйцо, упаковку достаточно просто очистить от остатков продукта перед утилизацией.

Почему важно не ошибаться

Эксперты отмечают, что именно загрязненная бумага является одной из наиболее распространенных причин при сортировке отходов. Если такие материалы попадают в контейнеры для макулатуры, они могут усложнить или даже сделать невозможным дальнейшую переработку части отходов.

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