Не герань и не лавр: это комнатное растение охладит ваш балкон в летнюю жару

Его густая крона способствует созданию более комфортного микроклимата.

В жаркие летние дни балконы нередко превращаются в настоящую сауну. Чтобы спастись от жары, люди используют навесы, жалюзи и вентиляторы. Однако существует и естественный способ сделать воздух более прохладным — правильно подобранное растение.

Речь идет о фикусе Бенджамина родом из тропических регионов Азии и Австралии. Он давно стал популярен как комнатная культура, но его преимущества для балконов часто недооценивают, пишет Okdiario.

Что это за растение

В отличие от герани, которая придает яркие цвета, но имеет немного листьев, или лавра, который растет медленно и преимущественно вверх, фикус Бенджамина формирует густую и пышную крону. Она создает естественный барьер от солнечных лучей, затеняя стены и пол балкона.

Кроме того, растение способно улучшать микроклимат. Фикус улетучивает влагу через листья в процессе, который называется транспирацией. При испарении вода поглощает тепло из окружающего воздуха, благодаря чему температура рядом с растением может ощутимо снижаться.

Не только красивое, но и полезное растение

Еще одним преимуществом фикуса считают его способность очищать воздух. Исследования NASA в свое время включили фикус Бенджамина в список растений, которые могут помогать удалять из воздуха некоторые вредные соединения, в частности формальдегид, бензол и трихлорэтилен.

Как за ним ухаживать

Уход за растением не требует больших усилий. Фикус любит яркий рассеянный свет и летом его достаточно поливать примерно дважды в неделю. Зимой полив можно сократить до одного раза в 10–15 дней, давая почве немного подсохнуть между поливами.

В то же время, растение плохо переносит холод. Температура не должна опускаться ниже +13 градусов, а сильные холодные сквозняки могут вызвать массовое опадение листьев.

Также фикус нуждается в просторном горшке с хорошим дренажем, ведь застой воды является одной из главных причин его плохого состояния. При должном уходе фикус Бенджамина может расти на одном балконе десятилетиями, ежегодно становясь гуще и создавая больше природной тени.

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