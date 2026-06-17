Не герань і не лавр: ця кімнатна рослина охолодить ваш балкон у літню спеку

Її густа крона сприяє створенню комфортнішого мікроклімату

У спекотні літні дні балкони нерідко перетворюються на справжню "сауну". Щоб урятуватися від спеки, люди використовують навіси, жалюзі та вентилятори. Однак існує й природний спосіб зробити повітря прохолоднішим — правильно підібрана рослина.

Йдеться про фікус Бенджаміна родом із тропічних регіонів Азії та Австралії. Він давно став популярним як кімнатна культура, але його переваги для балконів часто недооцінюють, пише Okdiario.

Що це за рослина

На відміну від герані, яка додає яскравих кольорів, але має небагато листя, чи лавра, що росте повільно та переважно вгору, фікус Бенджаміна формує густу й пишну крону. Вона створює природний бар'єр від сонячних променів, затіняючи стіни та підлогу балкона.

Крім того, рослина здатна покращувати мікроклімат. Фікус випаровує вологу через листя в процесі, який називається транспірацією. Під час випаровування вода поглинає тепло з навколишнього повітря, завдяки чому температура поруч із рослиною може відчутно знижуватися.

Не лише гарна, а й корисна рослина

Ще однією перевагою фікуса вважають його здатність очищати повітря. Дослідження NASA свого часу включили фікус Бенджаміна до переліку рослин, які можуть допомагати видаляти з повітря деякі шкідливі сполуки, зокрема формальдегід, бензол і трихлоретилен.

Як за ним доглядати

Догляд за рослиною не потребує значних зусиль. Фікус любить яскраве розсіяне світло і влітку його достатньо поливати приблизно двічі на тиждень. Узимку полив можна скоротити до одного разу на 10–15 днів, даючи ґрунту трохи підсохнути між поливами.

Водночас рослина погано переносить холод. Температура не повинна опускатися нижче +13 градусів, а сильні холодні протяги можуть спричинити масове опадання листя.

Також фікус потребує просторого горщика з хорошим дренажем, адже застій води є однією з головних причин його поганого стану. За належного догляду фікус Бенджаміна може рости на одному балконі десятиліттями, щороку стаючи густішим і створюючи більше природної тіні.

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