Гороскоп на 22 июня: Скорпионам - новые перспективы, Козерогам - похвала от руководства
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Некоторым знакам стоит быть осторожными
Начало новой недели принесет возможность расставить приоритеты и настроиться на продуктивную работу. 22 июня звезды советуют действовать обдуманно, избегать конфликтов и не упускать шансы, которые могут появиться совершенно неожиданно, сообщает "Телеграф".
Овен (21 марта — 19 апреля)
Понедельник начнется активно и потребует от вас решительности. Не бойтесь брать инициативу в свои руки — именно ваши идеи помогут сдвинуть дела с мертвой точки. Вечером возможны приятные новости от близких.
Телец (20 апреля — 20 мая)
Вас ждет день, благоприятный для финансовых вопросов. Удачно пройдут переговоры, покупки и обсуждение будущих планов. Не исключено, что кто-то предложит вам интересное сотрудничество.
Близнецы (21 мая — 20 июня)
Ваше обаяние поможет добиться желаемого. День идеально подходит для общения, новых знакомств и решения вопросов, связанных с работой. Не стесняйтесь высказывать свое мнение.
Рак (21 июня — 22 июля)
Звезды рекомендуют не спешить с выводами. Некоторые события могут показаться неоднозначными, но вскоре ситуация прояснится. Важно сохранять спокойствие и не поддаваться эмоциям.
Лев (23 июля — 22 августа)
Понедельник подарит шанс проявить лидерские качества. Коллеги и знакомые будут прислушиваться к вашим советам. Используйте этот день для продвижения собственных идей и проектов.
Дева (23 августа — 22 сентября)
Внимание к деталям поможет избежать ошибок. Не откладывайте важные задачи на потом — сегодня вы сможете справиться с ними быстрее, чем рассчитывали. Возможны полезные знакомства.
Весы (23 сентября — 22 октября)
День благоприятен для общения и восстановления отношений. Если недавно возникли разногласия, сейчас подходящий момент для примирения. Вечером найдите время для отдыха.
Скорпион (23 октября — 21 ноября)
Ваша интуиция окажется особенно сильной. Доверяйте внутреннему голосу при принятии важных решений. Возможны неожиданные события, которые откроют новые перспективы.
Стрелец (22 ноября — 21 декабря)
Понедельник принесет вдохновение и желание двигаться вперед. Хороший день для обучения, планирования поездок и начала новых проектов. Не бойтесь экспериментировать.
Козерог (22 декабря — 19 января)
Ваше трудолюбие будет замечено окружающими. Вероятны успехи в профессиональной сфере и похвала от руководства. Главное — не отвлекаться на мелочи и сосредоточиться на главном.
Водолей (20 января — 18 февраля)
Неожиданные идеи могут оказаться очень перспективными. День подходит для творчества, поиска нестандартных решений и общения с единомышленниками. Будьте открыты новым возможностям.
Рыбы (19 февраля — 20 марта)
Эмоциональный фон будет спокойным и гармоничным. Это удачное время для решения личных вопросов, душевных разговоров и планирования будущего. Доверяйте своим чувствам — они вас не подведут.
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