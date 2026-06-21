Гороскоп на 22 червня: Скорпіонам — нові перспективи, Козерогам — похвала від керівництва

Деяким знакам варто бути обережними

Початок нового тижня принесе можливість розставити пріоритети та налаштуватися на продуктивну роботу. 22 червня зірки радять діяти обдумано, уникати конфліктів і не втрачати шансів, які можуть з’явитися несподівано, повідомляє "Телеграф".

Овен (21 березня — 19 квітня)

Понеділок розпочнеться активно і вимагатиме від вас рішучості. Не бійтеся брати ініціативу до своїх рук — саме ваші ідеї допоможуть зрушити справи з мертвої точки. Увечері можливі приємні новини від близьких.

Телець (20 квітня — 20 травня)

На вас чекає день, сприятливий для фінансових питань. Вдало пройдуть переговори, покупки та обговорення майбутніх планів. Не виключено, що хтось запропонує вам цікаву співпрацю.

Близнюки (21 травня — 20 червня)

Ваша чарівність допоможе досягти бажаного. День ідеально підходить для спілкування, нових знайомств та вирішення питань, пов’язаних із роботою. Не соромтеся висловлювати свою думку.

Рак (21 червня — 22 липня)

Зірки радять не поспішати з висновками. Деякі події можуть здатися неоднозначними, але незабаром ситуація проясниться. Важливо зберігати спокій та не піддаватися емоціям.

Лев (23 липня — 22 серпня)

Понеділок подарує шанс проявити лідерські якості. Колеги та знайомі прислухатимуться до ваших порад. Використовуйте цей день для просування власних ідей та проектів.

Діва (23 серпня — 22 вересня)

Увага до деталей допоможе уникнути помилок. Не відкладайте важливих завдань на потім — сьогодні ви зможете впоратися з ними швидше, ніж розраховували. Можливі корисні знайомства.

Терези (23 вересня — 22 жовтня)

День сприятливий для спілкування та відновлення відносин. Якщо нещодавно виникли розбіжності, зараз слушний момент для примирення. Увечері знайдіть час для відпочинку.

Скорпіон (23 жовтня — 21 листопада)

Ваша інтуїція виявиться особливо сильною. Довіряйте внутрішньому голосу під час прийняття важливих рішень. Можливі несподівані події, які відкриють нові перспективи.

Стрілець (22 листопада — 21 грудня)

Понеділок принесе натхнення та бажання рухатися вперед. Хороший день для навчання, планування поїздок та започаткування нових проектів. Не бійтеся експериментувати.

Козеріг (22 грудня — 19 січня)

Ваша працьовитість буде помічена оточуючими. Імовірні успіхи у професійній сфері та похвала від керівництва. Головне — не відволікатися на дрібниці та зосередитися на головному.

Водолій (20 січня — 18 лютого)

Несподівані ідеї можуть виявитися дуже перспективними. День підходить для творчості, пошуку нестандартних рішень та спілкування з однодумцями. Будьте відкриті для нових можливостей.

Риби (19 лютого — 20 березня)

Емоційне тло буде спокійним і гармонійним. Це вдалий час для вирішення особистих питань, душевних розмов та планування майбутнього. Довіряйте своїм почуттям – вони вас не підведуть.

Астрологічні прогнози та прогнози Таро виходять на "Телеграфі" у рамках редакційної політики.