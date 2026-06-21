Мало кто дает правильный ответ: проверьте свои знания математики на этом примере

Один пример – и сразу видно, кто помнит школьные правила

Этот математический пример кажется простым, но при решении он часто вызывает споры даже среди тех, кто хорошо знает математику. Многие ошибаются из-за одной важной детали, которую легко упустить из виду.

На примере выражения 96 ÷ 8 + 8 × 10 можно легко заметить, кто ещё помнит школьные правила математики, а кто давно их не использовал. Правильный ответ и объяснение написали в "Oeste Geral".

Как правильно решить пример

Рассмотрим выражение шаг за шагом:

96÷8+8×10

Сначала деление: 96÷8=12

Получаем: 12+8×10

Далее умножение: 8×10 = 80

Остается: 12 + 80

Правильный ответ: 92.

Почему возникает путаница

В математике существует четкое правило выполнения операций, гарантирующее единственный правильный результат. Сначала выполняются умножение и деление, и только затем сложение и вычитание. Именно нарушение этой последовательности чаще всего и приводит к ошибкам.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, как решить еще один простой пример — 10+10×0+10.