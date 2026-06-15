Укр

Это математическое уравнение кажется простым, но мало кому удается его решить

Автор
Марина Бондаренко
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Он выглядит легким, но большинство отвечает неправильно
Он выглядит легким, но большинство отвечает неправильно. Фото Коллаж "Телеграфа"

Выражение проверяет знание базовой математики

Этот, на первый взгляд, обычный математический пример часто приводит к ложным ответам. Все из-за одной детали, которую большинство людей игнорирует при вычислениях.

На примере выражения 100 – 50 ÷ 5 × 2 легко допустить ошибки, из-за чего у разных людей получаются разные результаты, как отмечает издание "Los Andes 142". Многие интуитивно начинают с вычитания, однако это неправильный подход.

В математике действует четкая последовательность: сначала выполняют действия в скобках, далее — умножение и деление, а затем добавление и вычитание. Именно эта система обеспечивает одинаковый результат для всех.

В нашем примере сначала выполняем деление: 50÷5=10. Затем умножение: 10×2=20. После этого остается простое выражение: 100 – 20. Окончательный результат равен 80.

Каков будет правильный результат в выражении 100 – 50 ÷ 5 × 2
Как решить этот пример. Фото: "Los Andes 142"

Чаще всего ошибка — попытка начать с вычитания 100 – 50, что противоречит математическим правилам и приводит к неправильному результату.

Напомним, ранее "Телеграф" писал, что искусственный интеллект назвал фразу, которую чаще всего используют умные люди, когда им не хватает знаний.

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