Мало хто дає правильну відповідь: перевірте свої знання математики на цьому прикладі

Один приклад — і одразу видно, хто пам’ятає шкільні правила

Цей математичний приклад здається простим, але під час розв’язання він часто викликає суперечки навіть серед тих, хто добре знає математику. Багато хто помиляється через одну важливу деталь, яку легко випустити з уваги.

На прикладі виразу 96 ÷ 8 + 8 × 10 можна легко помітити, хто ще пам’ятає шкільні правила математики, а хто давно їх не використовував. Правильну відповідь і пояснення написали в "Oeste Geral".

Як правильно розв’язати приклад

Розглянемо вираз крок за кроком:

96 ÷ 8 + 8 × 10

Спочатку ділення: 96 ÷ 8 = 12

Отримуємо: 12 + 8 × 10

Далі множення: 8 × 10 = 80

Залишається: 12 + 80

Правильна відповідь: 92.

Чому виникає плутанина

У математиці існує чітке правило виконання операцій, яке гарантує єдиний правильний результат. Спочатку виконуються множення та ділення, і лише потім додавання та віднімання. Саме порушення цієї послідовності найчастіше і призводить до помилок.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, як вирішити ще один простий приклад — 10 + 10 × 0 + 10.