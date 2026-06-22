Деревянная дверь в ванную уходит в прошлое: какой материал лучше выдерживает влагу

Вместо них можно установить четыре варианта

Деревянные двери для ванной комнаты становятся менее популярными. Их заменяют современные материалы, которые лучше переносят влагу и дольше служат.

Через пару и влажность дерево быстро портится и деформируется. Поэтому, по данным "Oeste geral", в 2026 году чаще выбирают более простые и устойчивые варианты, как вспененный ПВХ, анодированный алюминий, влагостойкий МДФ и двери с защитным ламинированным покрытием.

Главная проблема древесины в том, что она впитывает влагу. В ванной это происходит постоянно, особенно во время горячего душа, что значительно сокращает срок службы двери.

Дверь в ванную комнату может быстро испортиться от влаги. Фото: "Oeste geral"

Вместо дерева все чаще используются материалы, устойчивые к влаге и простые в уходе. Среди них – вспененный ПВХ, анодированный алюминий, влагостойкий МДФ и двери с защитным ламинированным покрытием. Они не боятся пары, не деформируются и дольше сохраняют аккуратный вид.

Выбор материала зависит от условий ванной комнаты. Если вентиляция слаба, лучше выбирать максимально влагостойкие варианты, тогда как в хорошо проветриваемых помещениях есть больше свободы в дизайне. Важно также учитывать легкость ухода и долговечность покрытия во избежание лишних затрат в будущем.

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