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Забудьте о дорогой краске из магазина: какая смесь лучше выдерживает влагу и жару

Автор
Марина Бондаренко
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Простой рецепт покрытия, которое служит дольше
Простой рецепт покрытия, которое служит дольше. Фото Коллаж "Телеграфа"

Это покрытие не требует частого обновления

Обычная краска не всегда хорошо защищает стены от дождя, солнца и влаги. Но есть более увлекательный вариант, который можно сделать даже без помощи других. Такая смесь не только окрашивает, но и делает поверхность более крепкой и устойчивой.

Для этого требуются простые ингредиенты, которые легко найти. Детальнее об этом написали в "Oeste Geral".

Для приготовления резиновой краски используют простые компоненты, которые легко найти в строительных магазинах:

  • акриловое основание;
  • клей ПВА;
  • воду;
  • красители;
  • добавки для улучшения текстуры.

Главные причины популярности такого решения – сочетание доступной цены и защитных свойств. Покрытие создает гибкую пленку, которая может повторять мелкие движения поверхности и помогает предотвращать появление трещин и повреждений.

Где ее можно использовать

Такой тип краски подходит для разных поверхностей и может использоваться не только для защиты, но и для декора. С ее помощью создают фактурные эффекты, имитацию кирпича или декоративные покрытия, что сделает стены более выразительными.

Ранее "Телеграф" рассказывал о том, что новая разработка позволяет строить дома быстрее без использования традиционного цемента и металлических опор.

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#Ремонт #Краска #Окрашивание