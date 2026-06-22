Забудьте о дорогой краске из магазина: какая смесь лучше выдерживает влагу и жару
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Это покрытие не требует частого обновления
Обычная краска не всегда хорошо защищает стены от дождя, солнца и влаги. Но есть более увлекательный вариант, который можно сделать даже без помощи других. Такая смесь не только окрашивает, но и делает поверхность более крепкой и устойчивой.
Для этого требуются простые ингредиенты, которые легко найти. Детальнее об этом написали в "Oeste Geral".
Для приготовления резиновой краски используют простые компоненты, которые легко найти в строительных магазинах:
- акриловое основание;
- клей ПВА;
- воду;
- красители;
- добавки для улучшения текстуры.
Главные причины популярности такого решения – сочетание доступной цены и защитных свойств. Покрытие создает гибкую пленку, которая может повторять мелкие движения поверхности и помогает предотвращать появление трещин и повреждений.
Где ее можно использовать
Такой тип краски подходит для разных поверхностей и может использоваться не только для защиты, но и для декора. С ее помощью создают фактурные эффекты, имитацию кирпича или декоративные покрытия, что сделает стены более выразительными.
Ранее "Телеграф" рассказывал о том, что новая разработка позволяет строить дома быстрее без использования традиционного цемента и металлических опор.