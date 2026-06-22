Терминал выдал ошибку, а деньги списало: в "АТБ" рассказали, что делать в такой ситуации

Проблему можно решить очень быстро

Бывает, что при расчете на кассе супермаркета терминал выдает ошибку, но через секунду на телефон приходит уведомление — деньги со счета клиента уже списаны. Случается это и в "АТБ".

"Телеграф" выяснил, как действовать в такой ситуации и сколько придется ждать возврата собственных средств. Как пояснили в поддержке сети "АТБ", ни в коем случае паниковать не стоит.

По словам представителя компании, в подобных случаях финансовая система автоматически регулирует ошибку, однако на это нужно определенное время.

"В подобной ситуации деньги возвращаются на счет в течение 3-5 банковских рабочих дней", — отметили в "АТБ".

В то же время покупателям советуют обязательно хранить чек о неуспешной операции (если терминал его выдал) или скриншот списания из банковского приложения. Если же указанный срок истек, а средства на баланс карты так и не засчитались, клиентам рекомендуют не медлить.

"Если в этот период деньги не вернутся, обратитесь к нам на горячую линию или непосредственно в администрацию магазина", — уточнили в пресс-службе торговой сети.

Напомним, ранее "Телеграф" писал, что делать, если курьер из "АТБ" привез испорченные товары.