Курьер привез испорченный товар: в "АТБ" рассказали, как вернуть деньги

На разрешение неприятной ситуации может потребоваться немало времени

Если курьер привез вам испорченный товар из супермаркета, вернуть деньги за покупку можно. Однако сделать это дистанционно не получится – покупателю придется обратиться непосредственно в магазин.

Об этом представитель сети супермаркетов "АТБ" рассказал в комментарии "Телеграфу".

Если вы попали в такую ситуацию, для оформления возврата средств необходимо принести в магазин сам товар и чек, подтверждающий покупку. После этого запускается процедура возмещения.

В сети отметили, что деньги за некачественный товар возвращают в течение 14 дней. В то же время, четко определенного срока, в течение которого покупатель должен обратиться в магазин, не назвали.

Представитель "АТБ" пояснил, что с возвращением лучше не откладывать и обращаться как можно скорее после выявления проблемы. Если же у покупателя нет возможности прийти сразу, он может связаться с администрацией магазина и договориться об удобном времени визита.

Что делать, если доставили испорченный товар из АТБ:

сохранить товар и чек о покупке;

обратиться в магазин лично;

передать работникам товар и чек;

ожидать возврата средств, которое может длиться до 14 дней;

при невозможности прийти сразу — связаться с сетью с помощью чат-ботов и согласовать время обращения.

Напомним, ранее "Телеграф" рассказывал о хитром трюке "АТБ", через который вы переплачиваете.