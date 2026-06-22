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Курьер привез испорченный товар: в "АТБ" рассказали, как вернуть деньги

Автор
Юлия Закирова
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Иногда доставка продуктов может обернуться неприятностями
Иногда доставка продуктов может обернуться неприятностями. Фото Телеграф

На разрешение неприятной ситуации может потребоваться немало времени

Если курьер привез вам испорченный товар из супермаркета, вернуть деньги за покупку можно. Однако сделать это дистанционно не получится – покупателю придется обратиться непосредственно в магазин.

Об этом представитель сети супермаркетов "АТБ" рассказал в комментарии "Телеграфу".

Если вы попали в такую ситуацию, для оформления возврата средств необходимо принести в магазин сам товар и чек, подтверждающий покупку. После этого запускается процедура возмещения.

В сети отметили, что деньги за некачественный товар возвращают в течение 14 дней. В то же время, четко определенного срока, в течение которого покупатель должен обратиться в магазин, не назвали.

Представитель "АТБ" пояснил, что с возвращением лучше не откладывать и обращаться как можно скорее после выявления проблемы. Если же у покупателя нет возможности прийти сразу, он может связаться с администрацией магазина и договориться об удобном времени визита.

Что делать, если доставили испорченный товар из АТБ:

  • сохранить товар и чек о покупке;
  • обратиться в магазин лично;
  • передать работникам товар и чек;
  • ожидать возврата средств, которое может длиться до 14 дней;
  • при невозможности прийти сразу — связаться с сетью с помощью чат-ботов и согласовать время обращения.

Напомним, ранее "Телеграф" рассказывал о хитром трюке "АТБ", через который вы переплачиваете.

Теги:
#Доставка #АТБ #Повернення