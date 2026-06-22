Курьер привез испорченный товар: в "АТБ" рассказали, как вернуть деньги
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На разрешение неприятной ситуации может потребоваться немало времени
Если курьер привез вам испорченный товар из супермаркета, вернуть деньги за покупку можно. Однако сделать это дистанционно не получится – покупателю придется обратиться непосредственно в магазин.
Об этом представитель сети супермаркетов "АТБ" рассказал в комментарии "Телеграфу".
Если вы попали в такую ситуацию, для оформления возврата средств необходимо принести в магазин сам товар и чек, подтверждающий покупку. После этого запускается процедура возмещения.
В сети отметили, что деньги за некачественный товар возвращают в течение 14 дней. В то же время, четко определенного срока, в течение которого покупатель должен обратиться в магазин, не назвали.
Представитель "АТБ" пояснил, что с возвращением лучше не откладывать и обращаться как можно скорее после выявления проблемы. Если же у покупателя нет возможности прийти сразу, он может связаться с администрацией магазина и договориться об удобном времени визита.
Что делать, если доставили испорченный товар из АТБ:
- сохранить товар и чек о покупке;
- обратиться в магазин лично;
- передать работникам товар и чек;
- ожидать возврата средств, которое может длиться до 14 дней;
- при невозможности прийти сразу — связаться с сетью с помощью чат-ботов и согласовать время обращения.
Напомним, ранее "Телеграф" рассказывал о хитром трюке "АТБ", через который вы переплачиваете.