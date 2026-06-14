Пора отказаться от классических тумбочек: эта мебель упрощает уборку и делает спальню просторнее

Новые настенные решения меняют вид спальни

В современных спальнях всё чаще отказываются от классических тумбочек. Особенно это заметно в небольших комнатах, где важен каждый сантиметр пространства.

Такие изменения связаны со стремлением сделать интерьер более просторным и современным. Какие есть альтернативы, написали в "okdiario".

Вместо традиционных моделей с ножками все популярнее становятся настенные решения – подвесные полки, компактные модули с ящиками или даже часть изголовья кровати, выполняющая функцию хранения. Такие варианты выглядят легче и помогают зрительно увеличить комнату.

Подвесные полки, компактные модули с ящиками и часть изголовья кровати

Особую популярность приобрели "парящие" тумбочки, которые крепятся непосредственно к стене. Они могут быть выполнены в стиле минимализма или в различных других стилях — от скандинавского до индустриального, что позволяет легко вписать их в любой интерьер.

Главное преимущество таких решений – экономия пространства. Отсутствие ножек и лишних конструкций делает комнату более открытой и аккуратной.

Также подобную мебель легче убирать: под ней не накапливается пыль, а доступ к полу остается свободным. В сочетании с настенным освещением они создают современный, аккуратный и гармоничный облик спальни.

Дизайнеры отмечают, что это решение особенно хорошо подходит для маленьких спален, где важен каждый сантиметр пространства.

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