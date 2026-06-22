Забудьте о штукатурке и плитах ПВХ на потолке: дизайнеры нашли им стильную и долговечную замену

Рост популярности этого материала напрямую связан с преимуществами

Все больше дизайнеров по всему миру отказываются от штукатурки, плит ПВХ и древесных покрытий на потолках. В 2026 году выбор часто падает на инновационный материал, который сочетает в себе эстетику и долговечность.

Об этом пишет Oeste Geral. Речь идет о ДПК (древесно-пластиковый композит). Он производится из комбинации растительных волокон, таких как древесина или бамбук, с пластиковыми полимерами. В результате получается прочный материал, сохраняющий элегантный внешний вид дерева, но требующий гораздо меньшего ухода.

Хотя ПВХ остается экономичным и широко используемым решением, многие люди стремятся к более изысканной отделке своих помещений. В этом отношении ДПК предлагает более привлекательный и элегантный вид.

Доска ДПК. Фото - Oeste Geral.

"Рост популярности этого материала напрямую связан с преимуществами, которые он предлагает по сравнению с традиционными покрытиями. Помимо изысканного внешнего вида, ДПК отличается превосходной прочностью и практичностью в повседневной жизни", — отмечается в материале.

Напомним, ранее "Телеграф" рассказывал об альтернативе дорогим магазинным краскам.