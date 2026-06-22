Ошибка, которую многие делают: сколько на самом деле дней можно пользоваться одним полотенцем

Есть несколько советов, которые помогут вам оставлять вещи в свежести

Использование банного полотенца более пяти раз без стирки создает идеальную среду для размножения бактерий, грибков и плесени. Большинство специалистов сходятся во мнении, что оптимальное количество использования полотенца составляет от трех до пяти раз, при условии его тщательного высушивания после каждого приема душа.

Многие ошибочно полагают, что полотенце долго остается чистым, поскольку им вытирают уже вымытое тело, однако эксперты испанского издания Okdiario опровергают этот миф. Там отметили, что основным врагом гигиены является влага, поэтому если в помещении низкий уровень влажности и хорошая вентиляция, полотенце может прослужить от пяти до восьми раз, но это скорее исключение.

В то же время, стирать изделие уже после первого или второго использования рекомендуется людям с чувствительной кожей, аллергиями, а также после интенсивных тренировок. Полотенца для рук из-за постоянного контакта с разными людьми и поверхностями требуют значительно более частой замены — каждые один-два дня.

Главной ошибкой в уходе за текстилем является привычка оставлять полотенце скомканным на полу или бросать его в корзину для белья еще влажным, что ускоряет появление неприятного запаха.

Для сохранения свежести эксперты советуют расправлять полотенца после использования, периодически стирать их в горячей воде, избегать избыточного количества кондиционера, а в случае появления стойкого запаха сырости добавлять во время стирки белый уксус, эффективно уничтожающий микроорганизмы.

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