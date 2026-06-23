Забудьте об обычных кухонных шкафах: какие стильные и удобные альтернативы сейчас в тренде
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Новые системы имеют и свои минусы
Традиционные кухонные шкафы с ручками и кнопками постепенно уходят в прошлое. В 2026 году тренды заполонили технологичные решения, позволяющие открывать шкафы и ящики, не нарушая гармонию фасадов.
Об этом пишет Onet. Самой популярной альтернативой сейчас являются системы "push to open" (нажать для открытия), основанные на пружинных механизмах — лёгкое нажатие на переднюю панель открывает шкаф, а прижатие закрывает его.
Также популярны утопленные направляющие и профилированные ручки, создающие незаметные углубления для пальцев, не нарушая минималистичную эстетику.
Почему шкафы без ручек становятся все популярнее
- На первый план выходит визуальная привлекательность.
- Минималистичный дизайн также означает практичность. Однородные поверхности легче содержать в чистоте — достаточно одного протирания, чтобы кухня снова засияла.
- Отсутствие выступающих элементов также означает большую безопасность, особенно в домах с маленькими детьми.
Есть и минусы
Минимализм имеет свою цену. Системы без ручек требуют специальных решений для установки и стоят дороже, чем традиционные ручки. Пользователи отмечают видимые отпечатки пальцев, особенно на темных или блестящих поверхностях, а также необходимость более тщательной очистки углублений и профилей, где легко скапливаются пыль и крошки.
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