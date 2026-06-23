Забудьте об обычных кухонных шкафах: какие стильные и удобные альтернативы сейчас в тренде

Новые системы имеют и свои минусы

Традиционные кухонные шкафы с ручками и кнопками постепенно уходят в прошлое. В 2026 году тренды заполонили технологичные решения, позволяющие открывать шкафы и ящики, не нарушая гармонию фасадов.

Об этом пишет Onet. Самой популярной альтернативой сейчас являются системы "push to open" (нажать для открытия), основанные на пружинных механизмах — лёгкое нажатие на переднюю панель открывает шкаф, а прижатие закрывает его.

Также популярны утопленные направляющие и профилированные ручки, создающие незаметные углубления для пальцев, не нарушая минималистичную эстетику.

Шкаф с системой "push to open". Фото - mr-master

Шкаф со встроенным профилем Гола. Фото mr-master

Почему шкафы без ручек становятся все популярнее

На первый план выходит визуальная привлекательность.

Минималистичный дизайн также означает практичность. Однородные поверхности легче содержать в чистоте — достаточно одного протирания, чтобы кухня снова засияла.

Отсутствие выступающих элементов также означает большую безопасность, особенно в домах с маленькими детьми.

Есть и минусы

Минимализм имеет свою цену. Системы без ручек требуют специальных решений для установки и стоят дороже, чем традиционные ручки. Пользователи отмечают видимые отпечатки пальцев, особенно на темных или блестящих поверхностях, а также необходимость более тщательной очистки углублений и профилей, где легко скапливаются пыль и крошки.

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