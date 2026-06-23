Забудьте о громоздких радиаторах: какое отопление вытесняет классические модели

Перед установкой такие системы требуют правильного технического подхода

Панорамные окна смотрятся очень красиво, но часто с ними возникает проблема как правильно обогреть комнату. Обычные батареи не всегда подходят, поэтому приходится искать более современные решения.

Владелец студии дизайна и ремонта "Дом в ремонте" и "Blueberry" Сергей Брухаль рассказал "Телеграфу" о современных способах обогрева помещений с панорамными окнами и объяснил, какие решения работают лучше всего.

По его словам, встроенные в пол конвектора могут стать удобной альтернативой классическим радиаторам, особенно когда важно сохранить открытый вид окон и не загромождать пространство. В то же время такие системы нуждаются в правильном техническом подходе — в частности, принудительной вентиляции для эффективного распределения тепла. Также для монтажа необходима достаточная толщина пола стяжки — примерно от 60 мм.

Как выглядят внутрипольные конвекторы. Фото: dbuy

Эксперт отмечает, что плинтусное отопление не является полноценным основным источником тепла. Его можно использовать только в качестве дополнительного элемента в сочетании с другими системами, например теплым полом или радиаторами.

Если в квартире установлены панорамные окна и используется обычное отопление, важно позаботиться о тепловом барьере. Одним из вариантов может быть зона электрического теплого пола вдоль окон.

Напомним, ранее "Телеграф" писал, что пластиковые окна уже не считаются лучшим вариантом. Какие конструкции могут служить до 50 лет и лучше защищают от шума.