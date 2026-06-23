Никаких "Лєн": как правильно обращаться к Еленам на украинском

Такие девушки зачастую обладают сильной интуицией и глубоким эмоциональным миром

Имя Елена (Олена в украинском) пользуется огромной популярностью среди украинцев. Однако далеко не все знают, какое богатство красивых, мягких и самобытных форм этого имени таит в себе наш родной язык.

"Телеграф", ссылаясь на наставника по технике речи Адама Диденко, рассказывает о том, как правильно обращаться к Елене на украинском. Эксперт перечислил такие варианты:

Оленка;

Оленочка;

Оленонька;

Оленця;

Оленцуня;

Оленуся.

Что означает имя Елена

Имя имеет древнегреческие корни и богатейшую историю, восходящую к античным мифам. Оно произошло от слова Hélène, которое филологи связывают со словом helene — "факел", "свет" или с именем бога солнца Гелиоса.

В переводе имя означает "солнечный луч", "солнечный свет", "лучезарная" или "избранная".

Энергетика этого имени наделяет свою обладательницу внутренней утонченностью, сильной интуицией и глубоким эмоциональным миром. Елена — искренний и отзывчивый человек с врожденным чувством прекрасного, она любит уют, обладает отличным вкусом и часто реализует себя в творческих или коммуникативных профессиях.

Напомним, ранее мы писали о том, как на украинском ласково назвать Екатерину.