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Что добавить в суп для ресторанного вкуса: секретные ингредиенты шеф-поваров

Автор
Наталья Граковская
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Суп получается "пустым", даже если все по рецепту
Суп получается "пустым", даже если все по рецепту. Фото Коллаж "Телеграфа"

Непривычные добавки, чтобы сделать вкус блюда насыщеннее

Приготовленный строго по рецепту суп может казаться "пустым" и пресным, даже если он заправлен солью и специями. В таких случаях шеф-повара добавляют в блюдо набор не самых очевидных ингредиентов, которые редко встречаются в стандартных рецептах.

Подборку таких приемов опубликовал кулинарный портал Varecha.

Соль и базовые специи отвечают только за интенсивность вкуса, но не за его глубину и сложность. Если в супе работает только соль, вкус остается одномерным, даже если блюдо приготовлено по всем правилам.

Именно поэтому в ресторанах в суп часто добавляют ингредиенты, которые на первый взгляд кажутся лишними для этого блюда, — алкоголь, уксус, рыбные продукты или даже сыр.

Что добавить, чтобы суп заиграл новым вкусом

  • Вино или коньяк. Немного алкоголя, добавленного после обжарки лука и овощей, меняет вкус заметно: белое вино хорошо работает с рыбными и легкими овощными бульонами, красное — с насыщенными мясными супами.
  • Харисса. Острая паста из чили, чеснока и масла добавляет глубину супам из бобовых и овощей. Дозировать нужно осторожно, так как острые версии хариссы очень концентрированные.
  • Бальзамический уксус. Одна-две ложки в конце варки дают приятную кислинку. Особенно подходит для тыквенного, чечевичного и капустного супа. Если не хочется менять цвет блюда, можно взять белый бальзамический уксус.
  • Анчоусная паста. Звучит неожиданно, но несколько граммов пасты, обжаренной с луком, морковью и сельдереем, дают насыщенный умами без выраженного рыбного привкуса. Подходит для овощных и рыбных супов — но соль после анчоусов добавлять нужно осторожно.
  • Пищевые дрожжи. Они дают ореховый, слегка сырный оттенок вкуса, похожий на пармезан. Хорошо работают в сливочных супах и овощных пюре.
  • Соевый или рыбный соус. Буквально несколько капель усиливают вкус не только в азиатских бульонах, но и в обычном овощном или чечевичном супе и частично заменяют соль.
  • Обжаренные специи и свежая зелень. Тмин, кориандр, тимьян, лавровый лист или хлопья чили, обжаренные в масле перед добавлением бульона, раскрывают аромат значительно сильнее, чем если просто бросить их в кастрюлю. В конце можно добавить свежий шнитт-лук, укроп, базилик или кинзу.
  • Лимон или лайм. Сок, добавленный в конце варки, освежает чечевичные, шпинатные или рыбные супы.

Как не испортить суп новыми ингредиентами

Большинство из этих добавок даже в маленьких количествах способны изменить вкус блюда. Поэтому их нужно добавлять понемногу и пробовать на каждом этапе. Часто достаточно одного-двух ингредиентов из списка, а не всех сразу: например, бальзамический уксус и обжаренные специи уже способны полностью изменить восприятие привычного супа.

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