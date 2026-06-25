Що додати в суп для ресторанного смаку: секретні інгредієнти шеф-кухарів
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Незвичні добавки, щоб зробити смак страви більш насиченою
Приготований суворо за рецептом суп може здаватися "порожнім" і прісним, навіть якщо він заправлений сіллю та спеціями. У таких випадках шеф-кухарі додають у страву набір не найочевидніших інгредієнтів, які рідко зустрічаються в стандартних рецептах.
Добірку таких прийомів опублікував кулінарний портал Varecha.
Сіль і базові спеції відповідають лише за інтенсивність смаку, але не за його глибину та складність. Якщо в супі працює тільки сіль, смак залишається одновимірним, навіть якщо страва приготована за всіма правилами.
Саме тому в ресторанах у суп часто додають інгредієнти, які на перший погляд здаються зайвими для цієї страви, — алкоголь, оцет, рибні продукти або навіть сир.
Що додати, щоб суп заграв новим смаком
- Вино або коньяк. Трохи алкоголю, доданого після обсмажування цибулі та овочів, помітно змінює смак: біле вино добре працює з рибними та легкими овочевими бульйонами, червоне — з насиченими м'ясними супами.
- Харісса. Гостра паста з чилі, часнику та олії додає глибини супам із бобових та овочів. Дозувати потрібно обережно, оскільки гострі версії харісси дуже концентровані.
- Бальзамічний оцет. Одна-дві ложки наприкінці варіння дають приємну кислинку. Особливо підходить для гарбузового, сочевичного та капустяного супу. Якщо не хочеться змінювати колір страви, можна взяти білий бальзамічний оцет.
- Анчоусна паста. Звучить несподівано, але кілька грамів пасти, обсмаженої з цибулею, морквою та селерою, дають насичений умамі без вираженого рибного присмаку. Підходить для овочевих і рибних супів — але сіль після анчоусів додавати потрібно обережно.
- Харчові дріжджі. Вони дають горіховий, злегка сирний відтінок смаку, схожий на пармезан. Добре працюють у вершкових супах і овочевих пюре.
- Соєвий або рибний соус. Буквально кілька крапель посилюють смак не лише в азійських бульйонах, а й у звичайному овочевому або сочевичному супі та частково замінюють сіль.
- Обсмажені спеції та свіжа зелень. Кмин, коріандр, чебрець, лавровий лист або пластівці чилі, обсмажені в олії перед додаванням бульйону, розкривають аромат значно сильніше, ніж якщо просто кинути їх у каструлю. Наприкінці можна додати свіжу шніт-цибулю, кріп, базилік або кінзу.
- Лимон або лайм. Сік, доданий наприкінці варіння, освіжає сочевичні, шпинатні або рибні супи.
Як не зіпсувати суп новими інгредієнтами
Більшість із цих добавок навіть у маленьких кількостях здатні змінити смак страви. Тому їх потрібно додавати потроху і куштувати на кожному етапі. Часто достатньо одного-двох інгредієнтів зі списку, а не всіх одразу: наприклад, бальзамічний оцет і обсмажені спеції вже здатні повністю змінити сприйняття звичного супу.