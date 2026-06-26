Як охолодити оселю без кондиціонера: "печерний" метод знизить температуру на кілька градусів

"Метод печери" не замінить кондиціонер повністю, але допоможе створити прохолоду

У спеку будинки та квартири сильно нагріваються. Від цього особливо страждають люди, чиї кімнати виходять на сонячний бік, а кондиціонера в приміщенні немає. Насправді охолодити квартиру можна за допомогою підручних засобів.

Наприклад, польське видання Super Express радить охолоджувати приміщення "методом печери".

Що посилює спеку в кімнатах

Головний ворог прохолоди в будинку — не повітря з вулиці, а сонячне світло, яке проникає через вікна. Скло пропускає сонячні промені, вони нагрівають стіни, підлогу, меблі, і приміщення поступово перетворюється на подобу теплиці. Саме тому відкриті вдень вікна та штори, які багато хто тримає розсунутими "для світла", насправді працюють як підсилювач спеки.

Ситуацію погіршують широко відкриті для протягу вікна. Найчастіше замість прохолоди в кімнату заходить ще гарячіше повітря з вулиці. Крім того, велика побутова техніка за день роботи здатна підняти температуру в приміщенні на кілька градусів, що у спеку особливо відчутно.

У чому суть "методу печери"

Ідея полягає в тому, щоб максимально заблокувати доступ сонячного світла та тепла до приміщення. Кімнату потрібно перетворити на подобу прохолодної печери — темної та закритої від прямих променів.

Закрийте вікна щільними темними тканинами. Звичайних штор часто недостатньо. Варто додатково повісити на вікна ковдри, щільні покривала або темні рушники. Чим менше світла проходить крізь тканину, тим кращий ефект.

Вологі рушники на підвіконнях. Якщо розвісити або розкласти вологі рушники на вікнах, ефект охолодження посилюється за рахунок випаровування води. Це знижує температуру повітря в кімнаті на кілька градусів.

У спеку вікна краще закривати чорними тканинами. Фото згенероване ІІ

Закрийте двері в кімнати, які не використовуєте. Це не дасть теплому повітрю з інших приміщень змішуватися з прохолодним повітрям у кімнаті, де ви перебуваєте.

Приберіть зайву електроніку. У спекотні дні намагайтеся не тримати увімкненими телевізор, комп'ютер або інші пристрої довше, ніж необхідно. Кожен прилад виділяє тепло, яке в невеликому приміщенні відчувається особливо сильно.

Використовуйте вентилятор правильно. Не спрямовуйте його прямо на себе на довгий час — це сушить слизові оболонки і може викликати подразнення. Краще розташувати вентилятор так, щоб він ганяв повітря по кімнаті, створюючи циркуляцію, а не дув точково на одну людину.

Не відкривайте вікна вдень у надії на вітерець. У найспекотніші години краще тримати вікна та фіранки щільно закритими, а провітрювати рано-вранці або пізно ввечері, коли температура на вулиці нижча, ніж у квартирі.