Почему одни убирают каждый день, а дом все равно грязный: дело в этих привычках

Что стоит поменять в ежедневной уборке

Кажется, что чем чаще убираешь, тем чище в доме. Но некоторые привычки, которые многие считают аккуратностью, на деле работают в обратную сторону и помогают грязи и бактериям закрепиться там, где их быть не должно.

На это обратила внимание блогер Лу, которая ведет аккаунт о домашнем хозяйстве в TikTok lou's_home_. В одном из роликов она перечислила пять распространённых действий, которые многие выполняют машинально каждый день, и объяснила, почему именно они мешают порядку, а не помогают ему.

Что стоит изменить в повседневной уборке

Дайте ершику для унитаза высохнуть. Если убирать его обратно в держатель влажным, на дне накапливается вода — и именно там быстро заводятся бактерии. Лучше оставить ёршик сушиться над открытым унитазом, закрепив ручку между ободком и сиденьем, чтобы лишняя влага стекала, а не попадала в подставку.

Не оставляйте мокрые тряпки в раковине. Влажная тряпка начинает неприятно пахнуть уже через несколько часов и превращается в источник бактерий. Тряпки и щетки для посуды лучше сушить в проветриваемом месте — повесить над краном или оставить у открытого окна.

Не спешите заправлять постель сразу после пробуждения. За ночь в постельном белье скапливается влага от тела, и если сразу накрыть его одеялом, эта влага никуда не уходит. Лучше дать кровати "подышать" пару часов и только потом заправлять ее.

Не перегружайте стиральную машину. Когда барабан заполнен до отказа, бельё не может свободно двигаться и нормально растворять порошок, поэтому вещи стираются хуже. Загружать машину рекомендуется максимум на три четверти. Благодаря этому стирка будет эффективнее, даже если придётся запускать чуть больше циклов.

Не мойте окна под прямыми солнечными лучами. На жаре чистящее средство высыхает слишком быстро и оставляет разводы, которые потом приходится оттирать заново. Окна лучше мыть в облачную погоду или рано утром, пока солнце ещё не успело нагреть стекло.