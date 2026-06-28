Чому одні прибирають щодня, а дім усе одно брудний: справа в цих звичках

Що варто змінити у щоденному прибиранні

Здається, що чим частіше прибираєш, тим чистіше в домі. Але деякі звички, які багато хто вважає акуратністю, насправді працюють у зворотному напрямку і допомагають бруду та бактеріям закріпитися там, де їх бути не повинно.

На це звернула увагу блогер Лу, яка веде обліковий запис про домашнє господарство в TikTok lou’s_home_. В одному з роликів вона перерахувала п’ять поширених дій, які багато хто виконує машинально щодня, і пояснила, чому саме вони заважають порядку, а не допомагають йому.

Що варто змінити у повсякденному прибиранні

Дайте йоржику для унітазу висохнути. Якщо ховати його назад у тримач вологим, на дні накопичується вода — і саме там швидко заводяться бактерії. Краще залишити йоржик сушитися над відкритим унітазом, закріпивши ручку між обідком і сидінням, щоб зайва волога стікала, а не потрапляла в підставку.

Не залишайте мокрі ганчірки в раковині. Волога ганчірка починає неприємно пахнути вже за кілька годин і перетворюється на джерело бактерій. Ганчірки та щітки для посуду краще сушити в провітрюваному місці — повісити над краном або залишити біля відчиненого вікна.

Не поспішайте заправляти ліжко одразу після пробудження. За ніч у постільній білизні накопичується волога від тіла, і якщо одразу накрити її ковдрою, ця волога нікуди не зникає. Краще дати ліжку "подихати" пару годин і тільки потім заправляти його.

Не перевантажуйте пральну машину. Коли барабан заповнений вщент, білизна не може вільно рухатися і нормально розчиняти порошок, тому речі перуться гірше. Завантажувати машину рекомендується максимум на три чверті. Завдяки цьому прання буде ефективнішим, навіть якщо доведеться запускати трохи більше циклів.

Не мийте вікна під прямими сонячними променями. На спеці засіб для чищення висихає занадто швидко і залишає розводи, які потім доводиться відтирати заново. Вікна краще мити в хмарну погоду або рано-вранці, поки сонце ще не встигло нагріти скло.