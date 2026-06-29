Экономия электроэнергии может вызвать проблемы: эти 3 устройства лучше не вытаскивать из розетки

Вы делаете это ради экономии, а техника может страдать

Многие пытаются экономить электроэнергию, выключая бытовую технику из розетки. Однако некоторые устройства рассчитаны по другому способу отключения и могут работать некорректно после внезапного отключения питания.

Поэтому специалисты советуют не выдергивать из сети отдельную технику без надобности. Детальнее написали в "dnevno".

К списку таких устройств относятся принтеры. При отключении их кнопкой питания техника корректно завершает работу и переходит в режим ожидания. А вот внезапное отключение от сети может привести к дополнительным циклам очистки при следующем запуске, что увеличивает расход чернил.

Также эксперты советуют не отключать без надобности интернет-роутеры. Во многих домах через них работают не только компьютеры и смартфоны, но и системы "умного дома", камеры наблюдения и другие подключенные устройства. После отключения восстановление стабильного соединения может занять некоторое время.

Отдельное внимание обращают на современные OLED-телевизоры. Такие модели автоматически запускают специальные процессы по уходу за пикселями после использования. Если телевизор постоянно выдергивается из розетки, эти процедуры могут прерываться, что со временем способно повлиять на качество изображения.

Какую технику лучше не выключать из розетки. Фото: "Телеграф"

Специалисты рекомендуют выключать технику так, как это предусмотрел производитель – с помощью кнопки питания или штатного режима отключения. Это позволяет избежать лишней нагрузки на устройстве и продлить срок их работы.

Напомним, ранее "Телеграф" писал, что нельзя оставлять включенным летом во избежание пожара.