Економія електроенергії може спричинити проблеми: ці 3 пристрої краще не витягувати з розетки

Ви робите це заради економії, а техніка може страждати

Багато людей намагаються економити електроенергію, вимикаючи побутову техніку з розетки. Однак деякі пристрої розраховані на інший спосіб вимкнення та можуть працювати некоректно після раптового відключення живлення.

Через це фахівці радять не висмикувати з мережі окрему техніку без потреби. Детальніше написали в "dnevno".

До переліку таких пристроїв належать принтери. Якщо вимкнути їх кнопкою живлення, техніка коректно завершує роботу та переходить у режим очікування. А ось раптове відключення від мережі може призвести до додаткових циклів очищення під час наступного запуску, що збільшує витрату чорнила.

Також експерти радять не відключати без потреби інтернет-роутери. У багатьох оселях через них працюють не лише комп’ютери та смартфони, а й системи "розумного дому", камери спостереження та інші підключені пристрої. Після відключення відновлення стабільного з’єднання може зайняти певний час.

Окрему увагу звертають на сучасні OLED-телевізори. Такі моделі автоматично запускають спеціальні процеси для догляду за пікселями після використання. Якщо телевізор постійно висмикувати з розетки, ці процедури можуть перериватися, що з часом здатне вплинути на якість зображення.

Яку техніку краще не вимикати з розетки. Фото: "Телеграф"

Фахівці рекомендують вимикати техніку так, як це передбачив виробник — за допомогою кнопки живлення або штатного режиму вимкнення. Це допомагає уникнути зайвого навантаження на пристрої та продовжити строк їхньої роботи.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що не можна залишати ввімкненим влітку, щоб уникнути пожежі.