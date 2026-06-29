Большинство считает это русизмом: как правильно ответить на украинском на "хороших выходных"

Оказывается, вокруг этих слов существует немало мифов

Как часто, слыша искренние пожелания "Хороших выходных!" или "Удачного дня!", вы автоматически отвечали "Взаимно"? А потом, возможно, ловили себя на мысли: а не русизм ли это?

Светлана Чернышева в своем TikTok-блоге расставила все точки над "і" в этом языковом вопросе, который часто вызывает жаркие споры среди украинцев. Разбираемся, как правильно благодарить за приятные слова, чтобы ваш язык был и чистым, и естественным.

Миф о "несуществующем" слове

Некоторые языковые пуристы убеждены, что слова "взаємно" в украинском языке вообще нет, и это вроде бы калька с русского "взаимно". Однако это совсем не так.

"Взаимно" — это абсолютно легитимное, литературное украинское слово. Его можно смело использовать в ежедневном общении, когда вы хотите пожелать собеседнику в ответ то же, что он пожелал вам.

Тогда откуда взялось "навзаєм"

В последнее время слово "навзаєм" переживает настоящий пик популярности. Многим оно кажется более изысканным и подлинным. И оно действительно великолепно! Однако, как объясняет блоггер, исторически "взаимно" — это диалектное украинское слово.

Сегодня оно активно входит в широкое потребление и уже не воспринимается как нечто сугубо региональное, обогащая наш разговорный язык.

Что же выбрать

Краткое резюме для вашего словарного запаса:

Можно использовать и "взаимно", и "навзаєм". Оба варианта правильны, удельно украинские и прекрасно подходят для вежливого ответа.

Оба варианта правильны, удельно украинские и прекрасно подходят для вежливого ответа. Если вы стремитесь к классическому, литературному звучанию — говорите "взаимно".

Если хотите добавить речи особого колорита и современного галицкого шарма – выбирайте "взаимно".

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